Macura: Žensko preduzetništvo na selu često nedovoljno vidljiv potencijal društva

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena Tatjana Macura danas je u Knjaževcu naglasila da je cilj Ministarstva da kroz kontinuiranu podršku ženama omogući da život na selu bude održiv, dostojanstven i ekonomski siguran, jer, kako je naglasila, bez snažnih žena nema ni snažnih lokalnih zajednica.

Ministarka je to rekla tokom posete Knjaževcu gde se prvo sastala sa zamenicom predsednika opštine, načelnicom opštinske uprave i ženama koje se nalaze na čelu važnih javnih preduzeća, što je bila prilika da se razmene iskustva i istakne važnost veće uključenosti žena u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Macura je u Knjaževcu takođe obišla Etno centar koji okuplja oko 20 žena tog kraja, posvećenih izradi autentičnih rukotvorina.

Posebno se među radovima tih žena kao prepoznatljiv proizvod izdvajaju dvopredne čarape, navodi se u saopštenju i dodaju da rad u Etno centru doprinosi očuvanju kulturnog nasleđa, ekonomskom osnaživanju žena, ali i jačanju socijalnih veza i zajedništva u lokalnoj zajednic, saopšteno je iz kabineta ministarke Macure.

U završnom delu posete, Macura je obišla i proizvođača "Šinkine teglice” Vinetu Šinku koja bavi preradom voća i povrća, ali i cveća, a čiji su autentični proizvodi, naročito slatko od ljubičica, ruže i jorgovana višestruko nagrađivani.

Ministarku je upoznala sa činjenicom da je za jednu teglicu slatka od ljubičica potrebno čak 3.243 cvetova.

Ta činjenica, navode iz Ministarstva, svedoči o ogromnom trudu, vremenu i posvećenosti uloženim u proizvodnju koja ne može biti zamenjena masovnom, industrijskom proizvodnjom.

Ministarka je naglasila da žensko preduzetništvo na selu predstavlja ogroman, često nedovoljno vidljiv potencijal našeg društva.

"Upravo kroz takve primere vidimo koliko znanja, rada i autentičnosti stoji iza svakog proizvoda, ali i koliko je važno da sistem prepozna i podrži žene koje odlučuju da ostanu i stvaraju u svojim lokalnim zajednicama", navela je Macura.

Ministarka Macura je podsetila da nadležna ministarstva kontinuirano sprovode programe podrške ženama na selu kroz otvorene konkurse, te je sagovornicu ohrabrila da se prijavi i dodatno unapredi svoje poslovanje uz institucionalnu podršku.

Autor: D.Bošković