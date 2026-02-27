OSNAŽIVANJE ŽENA U SRCU NEGOTINSKE KRAJINE: Ministarka Macura sa preduzetnicama i vinarima – osnovan prvi Savez vinarki!

Ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena, Tatjana Macura, posetila je Negotin povodom završetka projekta stručne edukacije žena iz ovog kraja.

Tom prilikom, učesnice su na sopstvenu inicijativu pokrenule osnivanje Saveza vinarki Negotinske krajine.

Tradicija kao šansa za biznis

Negotinska opština danas služi kao primer kako spoj znanja i tradicije može stvoriti održive poslovne modele. Polaznice su kroz obuke stekle ključne veštine iz oblasti brendiranja, plasmana i proizvodnje, što će im omogućiti da samostalno nastupe na tržištu.

"Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama ključno je za ravnomeran razvoj Srbije", poručila je Macura tokom ceremonije uručenja sertifikata.

Od autentičnih pivnica do Wine Vision-a

Ministarka je obišla tri značajne vinarije koje oslikavaju ekonomsku sliku regiona:

Pivnica Radosavljević: Čuvar tradicije u jedinstvenim kamenim podrumima koji su deo kulturnog nasleđa Srbije.

Borba za opstanak sela: Poseta vinariji lokalne učiteljice koja kroz vinarstvo obezbeđuje opstanak porodice i zajednice u mestu gde se škole suočavaju sa zatvaranjem.

Povratnici iz dijaspore: Bračni par iz Austrije razvio je vrhunsku proizvodnju čiji se kvalitet dokazao i na prestižnom beogradskom sajmu Wine Vision.

Ova poseta potvrdila je da su udruživanje i oslanjanje na lokalne resurse siguran put ka razvoju ruralnih sredina i očuvanju bogate vinske tradicije Negotinske krajine.

