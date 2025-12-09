NOVO KRIVIČNO DELO U SRBIJI! Ministarka Macura: Hitne izmene potrebne zbog broja maloletnih žrtava

Ministarka bez portfelja u Vladi Srbij zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena Tatjana Macura izjavila je danas da se nada da ćemo uskoro imati predlog izmena zakona o sprečavanju nasilja u porodici, izmene krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku.

Ona je to rekla u Čačku, gde je prisustvovala sastanku "Primena zakona i unapređenje usluga za žrtve porodičnog i partnerskog nasilja - izazovi i pespektive u Moravičkom okrugu" i naglasila da se za te zakonske izmene čeka povratna informacija iz Evropske Unije, obzirom da je Srbija u procesu usklađivanja zakona sa propisima Evropske Unije.

"Među izmenama koje se očekuju nalaze se i one koje se odnose na veću povezanost institucija sistema i veći fokus na žrtve nasilja i njihovo rasterećenje u smislu da ne prolaze kroz nove vidove viktimizacije. Ono što je zanimljivo u okviru zakona o nasilju u porodici jeste prepoznavanje dece kao sekundarnih žrtava. To do sada nije bio slučaj", istakla je ministarka.

Kada je u pitanju krivični zakonik, Macura je rekla da najveću pažnju sa pravom izaziva izmena koja se odnosi na uvođenje novog krivičnog dela.

"To je ono što kolokvijalno nazivamo osvetnička pornografija. Tema ovogodišnjeg globalne kapmanje jeste suzbijanje digitalnog nasilja i u skladu sa tim to je jedna od tema o kojima se intezivno govori. To znači da ne štitimo samo žene koje su prepoznate kao žrtve nasilja i koje su u najvećoj meri izložene ovoj vrsti nasilja. Prepoznajemo i decu, jer su sve više prisutna na internetu, društvenim mrežama i vrlo lako se zloupotrebljava njihovo poverenje i neznanje o određenim temama", rekla je ministarka.

Govoreći o skupu istakla je da su ovakvi skupovi značajni jer se radi o saradnji institucija sistema i organizacija civilnog društva koje se nalaze na prvoj liniji odbrane žena i devojčica od nasilja.

"Mi se nalazimo u drugom delu kampanje koja je posvećena prevenciji i suzbijanju nasilja kojem su izložene žene i devojčice i drago mi je da za tim postoji velika zainteresovanost i medija ali i svih onih koji su uključenu u ovu temu. Mi danas razgovaramo o rezultatima koje smo do sada postigli ali i o tome na koji će način Vlada Republike Srbije razmišljati o ovoj temi u budućem periodu. Ja sam već najavljivala izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici, izmene krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku i tome se radujem", rekla je Macura.

Branka Virijević iz Ženskog centra iz Užica kaže da ta organizacija sve godine radi analizu prava i usluga za žrtve porodičnog nasilja i u tome prati tri upravna okruga, Zlatiborski, Moravički i Raški i naglašava da je situacija slična iz godine u godinu.

"Mi ne pratimo oblike nasilja. Naša analiza je široka i prati prava i usluge za žrtve, odnosno šta je njima na raspolaganju kada nasilje prijave institucijama. Što se tiče evidentiranja žrtava u Centrima za socijalni rad, u odnosu na 2023. godinu, porastao je broj žrtava u porodičnom i partnerskom kontrkstu za 13 odsto. Kada gledamo maloletne i punoletne žrtve nasilja, broj maloletnih je porastao za 59 odsto i to je brojka koja nas je zabrinula i danas ćemo kroz diskusiju videti da li je to u centrima primetno kao praksa ili je to posledica toga što se indirektne žrtve nasilja, donsono deca kao svedoci nasilja sada evidentiraju kao direktne žrtve", rekla je Virijević.

Dodala je da je akcenat današnjeg skupa na sigurnim kućama koje na prostoru ova tri okruga nisu dostupne sem na teritoriji opštine Priboj.

"Jako je važno mapirati usluge koje postoje u zajednici i razvijati nove usluge za žrtve nasilja, prvenstveno prihvatilišta. Ukupan kapacitet u ova tri okruga je osam ležajeva, a inače bi trebalo da bude na 10.000 stanovnika jedan ležaj, tako da bismo za ove okruge trebali da imamo 72 mesta", rekla je Virijević.

Na skupu su, pored socijalnih radnika iz Moravičkog okruga bili su predstavnici Centara za socijalni rad iz Zlatiborskog i Raškog upravnog okruga.

