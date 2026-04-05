SRBIJA U PONEDELJAK NA 25 STEPENI, A ONDA SLEDI ŠOK PREOKRET! RHMZ izdao najnoviju najavu: 6. aprila uživamo u 'letu', a evo kada stižu NAGLI PAD i NEVREME!

Srbija će sutra, u ponedeljak 6. aprila, biti pod uticajem snažnog polja visokog vazdušnog pritiska koji nam donosi pravi letnji dan usred proleća! Prema zvaničnim podacima RHMZ-a, očekuje nas najtopliji dan u dosadašnjem delu meseca.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da ne dozvolite da vas sunce zavara rano ujutru, jer nas očekuje velika temperaturna razlika od jutra do mraka.

Ujutru mraz, preko dana leto: Na jugu i jugoistoku zemlje moguć je slab mraz, dok će u ostalim predelima biti sveže, ali vedro.

Maksimalne temperature: Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura ići će od 21°C do čak 25°C!

Beograd na 24°C: U glavnom gradu sutra idealno vreme, sunčano uz umeren jugoistočni vetar.

Kada stiže preokret?

Uživanje u letnjim temperaturama biće kratkog daha. Već od utorka popodne kreće naoblačenje, a u sredu nam stiže hladan tuš – osetniji pad temperature za više od 7 stepeni, uz pojačan severozapadni vetar i moguću kišu.

