NAJU okupila trenere i predavače! Dražić: Bez kontinuiranog učenja nema efikasne države

Izvor: Pink.rs

Nacionalna akademija za javnu upravu organizovala je danas stručni skup “Susreti trenera“ koji je okupio brojne trenere, akreditovane predavače i realizatore obuka.

Direktorka NAJU Marina Dražić istakla je značaj kontinuirane podrške razvoju kompetencija i različitih stručnih usavršavanja i naglasila da bez unapređivanja znanja i veština nema efikasne i moderne države.

Naš cilj je razvijena Srbija koja prati savremene tokove i implementira inovativne tehnologije kako bi nadalje razvijala svoju upravu i napredovala, samim tim i podizala kvalitet usluga ka građanima, rekla je direktorka Dražić.

Dražić je napomenula da je od 1. januara 2026. godine NAJU komercijalizacijom svojih usluga otvorila svoja vrata za sve građane Srbije, ne ograničavajući raznovrsne stručne obuke samo za zaposlene u javnoj upravi, već pružila mogućnost svim zainteresovanima da usavršavaju svoje veštine i znanja u Nacionalnoj akademiji.

Događaju je prisustvovala i Dagmar Konstantinović, rukovodilac Kancelarije u Beogradu Hans Zajdel fondacije sa kojom NAJU ostvaruje višegodišnju saradnju, a u okviru događaja organizovana je i panel diskusija „Učenje iz prakse: iskustva realizatora NAJU o kvalitetu obuka“, na kojoj su akreditovani realizatori razmenili iskustva i dobre prakse iz sprovođenja obuka.

Direktorka Dražić je u svom obraćanju ukazala i na ključne aktivnosti Akademije u prethodnom periodu, uključujući usvajanje izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima u oblasti stručnog usavršavanja, kojima se uvodi obavezno pohađanje najmanje dve obuke godišnje za sve državne službenike, što će uticati i na vrednovanje njihove radne uspešnosti.

Istakla je i usvajanje Programa inovativnog i modernizovanog razvoja Akademije za period 2026–2030, kao važnog strateškog dokumenta. Dražić je naglasila i da su pokrenuti godišnji programi obuka za 2026. godinu, koji obuhvataju 635 programa, od kojih je 40 potpuno novih. Pored toga izmenama Uredbe o akreditaciji detaljnije je uređen postupak angažovanja, uvedeni su kriterijumi za vrednovanje realizatora na internom konkursu a od posebne važnosti je da su i navedenim izmenama povećane naknade predavačima za gotovo 40 odsto, što je jedan od brojnih konkretnih pokazatelja koliko država Srbija ulaže u razvijenu i modernu upravu.

Završetak internog konkursa za angažovanje realizatora, uz čak 791 prijava što potvrđuje rast od 25 odsto u odnosu na prethodnu godinu i dalji razvoj zajednice učenja. Ovaj događaj još jednom je potvrdio posvećenost Nacionalne akademije za javnu upravu kontinuiranom unapređenju znanja i veština sa ciljem podizanja kvaliteta, zaključila je direktorka NAJU Marina Dražić.

Autor: Iva Besarabić

