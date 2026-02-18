MASTER KLAS NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU: Ulaganje u znanje i profesionalne veštine predstavlja temelj razvoja

Nacionalna akademija za javnu upravu uspešno je realizovala master klas „Diplomatski protokol u praksi“, koji je okupio veliki broj polaznika zainteresovanih za unapređenje znanja i veština u oblasti protokola i međukulturne komunikacije.

Master klas je vodila Duša Barbara Vidanović, međunarodno priznati stručnjak za savremeni diplomatski protokol, poslovni i društveni bonton, sa bogatim iskustvom u radu sa visokim zvaničnicima i rukovodiocima širom sveta.

Događaj je svečano otvorila direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu, Marina Dražić, koja je pozdravila učesnike i istakla značaj kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u cilju jačanja kompetencija zaposlenih u javnoj upravi.

„Ulaganje u znanje i profesionalne veštine predstavlja temelj razvoja moderne i efikasne javne uprave. Diplomatski protokol i međukulturna komunikacija nisu samo pitanje forme, već odraz institucionalne kulture, poštovanja i profesionalizma. Uverena sam da će nam današnja predavanja, konkretni primeri i praktični saveti biti od velikog značaja i neposredne koristi daljem profesionalnom radu.

Kroz predavanja i praktične primere, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa savremenim standardima diplomatskog protokola i njihovom primenom u svakodnevnom profesionalnom radu. Poseban akcenat stavljen je na važnost pravilne komunikacije, poštovanje protokolarnih pravila i razumevanje kulturoloških razlika.

Ovaj program realizovan je uz podršku projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 3“, a interesovanje i aktivnost učesnika potvrdili

Autor: D.Bošković