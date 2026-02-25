AKTUELNO

Politika

Dražić održala sastanak sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti: Poseban akcenat stavljen na stručno usavršavanje službenika

Foto: Nacionalna akademija za javnu upravu

Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu, Marina Dražić, održala je sastanak sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, gospodinom Milanom Antonijevićem.

Tokom sastanka sumirana je dosadašnja uspešna saradnja između Nacionalne akademije za javnu upravu i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, sa posebnim osvrtom na realizovane programe obuka namenjene službenicima u javnoj upravi.

Foto: Nacionalna akademija za javnu upravu

Sagovornici su razgovarali i o planovima za 2026. godinu, uključujući proširenje saradnje kroz razvoj novih tematskih obuka koje će odgovoriti na aktuelne izazove u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, inkluzije osetljivih društvenih grupa, kao i jačanja institucionalnih kapaciteta u javnoj upravi.

Foto: Nacionalna akademija za javnu upravu

Poseban akcenat stavljen je na stručno usavršavanje službenika u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, u cilju izgradnje efikasne, profesionalne i odgovorne javne uprave zasnovane na principima jednakosti i poštovanja ljudskih prava.

Foto: Nacionalna akademija za javnu upravu

Sastanak je pokazao da postoji jasna potreba da se sistemski nastavi sa unapređivanjem znanja javnih službenika, te da će zajedničke aktivnosti Poverenika i NAJU u narednom periodu biti usmerene upravo ka tom cilju, kroz strateško planiranje i razvoj održivih mehanizama.

Foto: Nacionalna akademija za javnu upravu

Autor: Pink.rs

#Marina Dražić

#Milan Antonijević

#Nacionalna akademija za javnu upravu

#Politika

#Sastanak

