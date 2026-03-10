Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu sa saradnicima u Skoplju: Srpski službenici spremni za Evropu (FOTO)

Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić, sa saradnicima, prisustvuje sastanku tematske grupe za upravljanje ljudskim resursima i profesionalni razvoj, koji se održava od 10 do 11. marta u Skoplju.

Tema skupa je „Izgradnja kapaciteta institucija za obuku javnih službenika“, a događaj okuplja predstavnike institucija za obuku i eksperte iz regiona Zapadnog Balkana, Istočnog susedstva i zemalja članica EU, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Cilj sastanka je razmena iskustava, jačanje institucionalnih kapaciteta i unapređenje sistema obuke javnih službenika u skladu sa evropskim standardima.

Na sastanku Tematske grupe za upravljanje ljudskim resursima i profesionalni razvoj, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), sastale su se direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić i direktorka ReSPA Maja Handjiska Trendafilova.

Dobra saradnja između Nacionalne akademije za javnu upravu i ReSPA potvrđuje zajedničku posvećenost jačanju profesionalnog razvoja zaposlenih u javnoj upravi, kao i razmeni regionalnih iskustava i dobrih praksi, rekla je direktorka Dražić i naglasila da srpska Akademija, NAJU, nastavlja da gradi partnerstva koja doprinose modernoj, efikasnoj i profesionalnoj javnoj upravi.

Autor: Pink.rs