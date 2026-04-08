LEPE VESTI ZA VASKRS! Ovo je najnovija prognoza za najradosniji praznik

Dani pred Vaskrs doneće Srbiji zahlađenje, pa će od sutra do subote biti prohladno, zbog priliva hladnije vazdušne mase sa istoka Evrope.
U četvrtak se očekuju kratkotrajne i pljuskovite padavine.
Petak i subota doneće ujutro i mraz, pa su neophodne adekvatne mere zaštite, zbog temperatura koje će u minus i zbog opasnosti po poljoprivredne i ratarske kulture.
Tokom dana doneće prohladno vreme i temperature od 10 do 15 stepeni.
Ipak, za Vaskrs se očekuje znatno bolja situacija.
Iako će jutro biti hladno, tokom dana biće sunčanije i toplije, zbog priliva toplije vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.
Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni, u Beogradu do 19, što su temperature oko prosečnih vrednosti za sredinu aprila.
Autor: D.Bošković