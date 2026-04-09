JAK MRAZ SVE DO VASKRSA! Najnovije upozorenje RHMZ: Temperatura pada na - 5, a od ovoga dana PLJUSKOVI

"Do nedelјe, 12. arpila, očekuje se jutarnji prizemni mraz na 5 cm od -5 do 0 stepeni Celzijusa, a sutra i u subotu ponegde i slab mraz i na 2 m visine, najnovije je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Kako upozoravaju, majavlјeni prizemni mrazevi u jutarnjim časovima mogu nepovolјno uticati na tek nikle rane prolećne ratarske useve i povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. Mrazevi na 2 metra visine mogu dovesti do oštećenja na zametnutim plodovima i otvorenim cvetovima voća, dodaje se.

Inače, prema najnovijoj prognozi RHMZ, u naredna dva dana očekuje se pretežno sunčano vreme, sa slabim prizemnim mrazom u jutarnjim satima. Tokom večeri moguća je kiša na jugozapadu Srbije.

Vremenska prognoza za petak, 10. april

U petak, nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim, a ponegde i slabim mrazem na 2 m visine, tokom prepodneva pretežno sunčano. U drugom delu dana umereno i potpuno oblačno, a tokom večeri i noći ponegde se na jugozapadu zemlјe očekuje slaba kratkotrajna kiša, u višim planinskim predelima slab sneg.

Vetar će biti slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Vremenska prognoza za subotu, 11. april

U subotu će biti promenlјivo oblačno i postepeno toplije, a samo se za vikend još ponegde slab prizemni mraz.

U subotu, u drugom delu dana, u brdsko-planinskim predelima ponegde slabe padavine.

Od utorka pljuskovi

Od utorka kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju i u ostalim predelima.

Autor: D.Bošković