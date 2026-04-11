Evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Donosimo vam precizne podatke koji do sada nisu dolazili do javnosti.

U proteklim godinama, domaća javnost je zasipana neistinitim tvrdnjama o naglom porastu broja zavisnika od igara na sreću, u nekim medijima brojke idu čak i do nekoliko stotina hiljada.

Zato smo odgovor na ovo pitanje zatražili od medicinskih stručnjaka, odnosno ljudi koji se na dnevnom nivou bave ovim problemom.

Na osnovu podataka medicinskih stručnjaka i nadležnih ustanova, godišnje se zbog problema zavisnosti od igara na sreću relevantnoj zdravstvenoj ustanovi obrati oko 240 osoba od čega 80% svih lica koja se jave na lečenje su muškarci. Kada se ova brojka uporedi sa čitavom punoletnom populacijom Srbije, dobijemo udeo od 0.02%, što je višestruko manje od evropskog proseka od oko 1.5% stanovništva.

Ovaj podatak govori da je reč o cifri koja je preko 300 puta manja od često pominjanih brojki u javnosti.

Razvoj online poslovanja u ovoj industriji doveo je do porasta broja osoba koji se javljaju nadležnim zdravstvenim institucijama. Međutim brojke od nekoliko stotina hiljada koje se pojavljuju, i to najčešće u dva medija, ne odgovaraju istini.

Šta kaže novi Zakon o igrama na sreću?

Nove zakonske odredbe čija je primena započela prošle godine , propisuju da je za onlineklađenje zakonom propisan i jasno uspostavljen sistem registracije i verifikacije igrača, pa jeuključivanje maloletnika u onlajn igre na sreću kod licenciranih priređivača praktičnoonemogućeno. Priređivači su bili u obavezi da implementiraju u zaštitne mehanizme samoisključenja i samoograničenja, koji omogućavaju korisnicima da preuzmu aktivnu ulogu ukontroli sopstvenog ponašanja. Takođe, intenzivirane su kontrole od strane nadležnih premakompanijama u ovoj delatnosti.

Medicinski stručnjaci su istakli da su mere prevencije od ključnog značaja posebno naglasivšikao dobar primer projekat prevencije „Moguće je prekinuti“ koje sprovodi Udruženje priređivačaigara na sreću Srbije (UPIS) u saradnji sa Specijalnom državnom bolnicom za bolesti zavisnosti.Ističu da je ovaj projekat značajno doprineo podizanju svesti o rizicima od bolesti zavisnosti odigara na sreću i ukazao na važnost prevencije u suzbijanju ovih društvenih pojava.

Autor: A.A.