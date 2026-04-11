SUTRA SE IDE NA PRIČEST NAKON POSTA: Žene koje su u ciklusu, OVO moraju da znaju

Pravoslavni vernici koji su postili tokom Vaskršnjeg posta sutra se pričešćuju u ckrvi, pa mnoge žene imaju nedoumicu da li mogu to da urade ukoliko su u menstrualnom ciklusu, jer narodna verovanja govore da im je tada zabranjen čak i ulaz u svetinju.

Sveštenici su rešili dilemu i rekli da žene mogu da se pričeste u crkvi tokom mensturalnog ciklusa.

Prema njihovim rečima, za pričešće moramo biti uvek spremni kako telom tako i duhom. Prirodni procesi kod žena kao što je menstruacija ili mesečni ciklus ne zavise od volje žene, pa tako nisu ni greh.

- U duhu jevanđelskog i kanonskog shvatanja, smatram, da mesečno pranje žene ne čini je molitveno nečistom. Ta nečistota je samo fizička, telesna. Van tog procesa, žena, a tako i svi ostali treba da se trude da čistog tela dolaze na molitvu, pogotovo na pričešće. Osim toga, kako savremena higijenska sredstva mogu efikasno sprečiti da se slučajnim istečenjem krvi hram ne učini nečistim, kao i ublažiti zadah koji isticanjem krvi nastaje. Sa te strane nema smetnje da žena za vreme mesečnog pranja uz potrebnu obazrivost i preduzete higijenske mere može dolaziti u crkvu, celivati ikone, primati naforu i osvećenu vodicu, kao i učestovovati u pojanju - govorio je Patrijarh Pavle.

Pravilo nalaže da se na pričest odlazi uz blagoslov duhovnika, ukoliko smo redovno postili i ispovedali se.

Red za pričest se čeka u potpunom miru, izgovarajući molitvu, uz prekrštene ruke na grudima, i to desna preko leve.

