ŠTA AKO NISTE OFARBALI JAJA NA VELIKI PETAK?! Postoji staro pravilo za subotu koje domaćice moraju da znaju

Dešava se da planovi za Veliki petak ne prođu onako kako smo zamislili. Nekoga zadrži posao, nekoga svakodnevne obaveze, a nekad jednostavno ne ostane dovoljno vremena da se sve pripremi pre Uskrsa.

Zbog toga se mnogi zabrinu kada shvate da jaja nisu ofarbana na vreme, pitajući se da li je prikladno da se to uradi na Veliku subotu. Ipak, prema narodnim običajima, nema razloga za paniku. Farbanje jaja na ovaj dan ima svoje mesto u tradiciji i ne smatra se nečim pogrešnim.

Velika subota je dan završnih priprema za Uskrs

Velika subota jeste dan tišine, molitve i iščekivanja najvećeg hrišćanskog praznika, ali je ujedno i vreme kada se u domu privode kraju poslednje pripreme za Vaskrs.

Za razliku od Velikog petka, koji se u narodu doživljava kao dan tuge i uzdržavanja od gotovo svih poslova, Velika subota ostavlja prostor za određene kućne obaveze kako bi porodica praznik dočekala spremna.

Upravo zato nije neobično što su mnoge domaćice nekada ostavljale farbanje jaja baš za subotu, naročito kada su želele da budu što svežija za uskršnju trpezu.

Šta kaže narodno predanje o farbanju jaja u subotu

Stari običaji beleže da se jaja na Veliku subotu mogu farbati, posebno ako to nije stiglo da se uradi dan ranije. U nekim krajevima čak se verovalo da su jaja ofarbana subotom dugotrajnija i da duže ostaju dobra.

Postojalo je i pravilo da se taj posao obavi rano, u jutarnjim satima, pre nego što dan odmakne. Verovalo se da se sve na Veliku subotu radi mirno, bez nervoze i galame, u tišini i sa lepim mislima, kako bi praznik u dom doneo spokoj.

Kako da jaja ofarbate brzo i bez pucanja

Kada se farbanje ostavi za poslednji trenutak, najvažnije je da sve bude jednostavno i dobro organizovano. Prvi korak je da jaja ne budu hladna, već sobne temperature, jer tako postoji manja šansa da popucaju tokom kuvanja.

Dobro je da se u vodu doda malo soli i sirćeta. So može da pomogne ako ljuska naprsne, dok sirće doprinosi tome da boja bude postojanija i ravnomernija.

Za one koji nemaju mnogo vremena, lukovina ostaje jedno od najpraktičnijih rešenja. Osim što je proverena i jednostavna metoda, daje jajima lepu, duboku i prirodnu boju.

Crveno jaje ostaje najvažniji simbol

I kada se jaja farbaju na Veliku subotu, običaj nalaže da se bar jedno prvo oboji u crveno. To jaje je čuvarkuća i ima posebno mesto u domu. Najčešće se ostavlja pored ikone i čuva do narednog Uskrsa, jer se veruje da donosi zaštitu ukućanima i čuva kuću od nesreće.

Uz crveno jaje, na ovaj dan mogu se farbati i druga jaja u različitim bojama, posebno ako se želi da praznična trpeza obraduje i najmlađe članove porodice.

Autor: Iva Besarabić