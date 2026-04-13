ZA OVAJ OBIČAJ POSLE VASKRSA SIGURNO NISTE ZNALI: Evo šta prema verovanju treba da radite narednih 40 dana

Uskrs nije samo jedan dan u kalendaru; on je početak perioda koji u pravoslavnoj tradiciji traje mnogo duže nego što većina nas misli.

Dok se farbana jaja polako troše, a praznična trpeza posprema, nastupa period od 40 dana koji nosi posebna pravila ponašanja i komunikacije, a koji se završava praznikom Vaznesenja Gospodnjeg, poznatijim kao Spasovdan.

Mnogi vernici greše misleći da se tradicionalni pozdrav koristi samo tokom tri dana Uskrsa. Međutim, prema crkvenim kanonima i narodnim običajima, tokom celih 40 dana, sve do Spasovdana, vernici se pozdravljaju rečima:

"Hristos Vaskrese!"

Na šta se odgovara: "Vaistinu Vaskrese!"

Ovaj običaj potiče od verovanja se da se ovim rečima širi blaga vest i održava energija vaskrsnuća među ljudima.

Zašto baš 40 dana?

Broj 40 u hrišćanstvu ima duboku simboliku. Prema biblijskom predanju, Isus Hristos se nakon svog vaskrsnuća zadržao na zemlji upravo četrdeset dana, javljajući se svojim učenicima, podučavajući ih i pripremajući ih za širenje hrišćanstva, pre nego što se uzneo na nebo.

Zbog toga se smatra da je "nebo otvoreno" tokom ovog perioda, a radost vaskrsenja prisutna u svakodnevnom životu.

POVEZANE VESTI

Extra

Malo ko zna za ovaj običaj: Evo šta prema verovanju treba raditi narednih 40 dana

Društvo

Koliko jaja se farba za Uskrs? Bez obzira na to koliko ljudi je u kući ovaj broj mora da se ispoštuje

Društvo

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetog Teodora Tirona: Prema običajima, hrišćani na ovaj dan treba da urade samo jednu stvar

Extra

Ako večeras izgovorite ovu molitvu, veruje se da ćete oterati zlo: Evo i šta sutra nikako ne treba da radite

Lifestyle

Ako imate ljubimca OVO MORATE DA ZNATE: Evo koliko vremena pas zaista treba da provodi sam

Društvo

OBELEŽAVAMO DAN PREPODOBNOG NIKITE ISPOVEDNIKA: Prema verovanju treba izbegavati svađe, a ovo obavezno uradite