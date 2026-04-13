Da sam bio u svojoj zemlji, umro bih: Ispovest Amerikanca kojem su Srbi spasili život

Da sam bio u Americi, danas bih bio mrtav, bile su prve reči Amerikanca Džima Vilsona nakon borbe za život koji mu je spasen, kako kaže, zahvaljujući lekarima i humanim ljudima u Srbiji.

Džim je muzičar iz Nju Orleansa koji sa suprugom Eni već četiri godine živi u Novom Sadu.

Na svom Jutjub kanalu "Atik lajf" objavio video u kom je opisao iskustvo kao iz filma, gde su Srbi glavni heroji.

- Sa ženom sam putovao avionom za Srbiju kada smo doživeli jaku turbulenciju. Zadesio sam se u toaletu kada je avion počeo da propada. Zaljuljao sam se, pao i udario u aluminijumsku dasku toaleta. Povredio sam kičmu i glavu, a zadnji deo vrata mi se ukočio. I dva dana nakon što smo doputovali nije mi bilo bolje i otišao sam kod lekara, gde sam saznao da sam u avionu doživeo ishemijski moždani udar - objasnio je on na početku videa.

Kako kaže, kada je sleteo u Srbiju, bio je dobro, ali mu se zdravstveno stanje pogoršalo.

- Bio sam previše fizički aktivan dan nakon što smo doputovali, prepešačio sam oko desetak kilometara i slošilo mi se. Imao sam vrtoglavicu, počeo da gubim ravnotežu i da teško pričam - priseća se Džim.

Dodaje da su ga prijatelji odveli u Hitnu pomoć, gde je, kako kaže Džim, doživeo prijatno iskustvo koje će zauvek pamtiti.

- Dejl i njegova žena su nas odveli kod lekara. Ustanova je izgledala kao srednja škola iz 60-ih godina prošlog veka. Ali svi su trčali i pomagali ljudima... to sam video ovde, a u Americi... Možda tamo ideš po hodnicima bolnica od milion dolara, ali vidiš gomilu ljudi koja čeka pomoć i smišlja kako da plati lečenje, i s druge strane medicinske radnike koji prvo govore koliko će vas pregled koštati i naplatiće vam uslugu, a neće žuriti da ti pomognu - ukazao je Amerikanac na razliku između SAD i naše zemlje.

- Ovde u Srbiji sam doživeo da su samo za mene otvorili jedno krilo bolnice. Doktor i medicinska sestra su mi odmah uradili skener. U Americi bi mi rekli da danas to ne rade i to bi bio kraj. Morao bih da se vratim sledeći dan. Tamo bih umro - priča Džim.

Sada, nakon što mu je određena terapija, dogovorene kontrole i dalji pregledi, Džim ne može dovoljno da nahvali naše doktore, srpski mentalitet, ali i našu spremnost da se u svakom momentu i svakome pomogne.

- Srećom, sve se dobro završilo. Oporavio sam se i sada polako idem dalje. Nakon toga što sam preživeo svima ponavljam - Srbija mi je spasla život - zaključio je Džim na kraju dirljivog video-snimka.

Džim, koji je kao muzičar proputovao skoro ceo svet i nastupao na svim kontinentima, osim Antarktika, kaže da će sada da započne svoj drugi život jer, da nije bilo Srbije, danas verovatno ne bi bio živ.

Govoreći o životu u Srbiji, u kojoj četiri godine živi sa suprugom Eni, Džim kaže da su ga ljudi u Srbiji brzo prihvatili.

Život u Srbiji

- Kad smo stigli, bilo je malo predrasuda, ali baš retko. Na primer, jedan dečak je vikao na ulici za mnom: "Crnac, crnac." Samo sam ga pogledao i rekao: "U redu, jesi li završio?" I to je bilo to. Mali je procenat ljudi koji su imali neke negativne komentare. Rekao bih da je neuporedivo manje nego bilo gde dosad na svetu. Uvek će biti ljudi koji su ksenofobi - kazao je Džim i dodao:

Voli čvarke i kulen

Džim je brzo zavoleo domaće specijalitete u Srbiji, posebno slaninu, kulen i čvarke. Kada ga pitaju šta mu je omiljena srpska hrana, odgovara sa posebnom strašću i emocijom.

- Iskreno, ne znam kako se zove, mislim da čak nema ni ime. To je samo veliki, debeo komad slanine koji prave ovde, posebno kada se dimi na drva, a ne peče se u električnom šporetu. To je prosto raj u ustima, tako je dobro. Volim i čvarke i kulen. Pica s kulenom je preporuka za sve. Ovde je meso pravo, nije proizvedeno u laboratorijama-rekao je on.

- Jedan od razloga zašto smo odlučili da ostanemo ovde jeste što možemo da vozimo par kilometara i nabavimo sveže mleko kod čoveka koji ima kravu. To ne mogu da uradim u Americi, tamo bi ga strpali u zatvor i lagali svet govoreći kako će te sirovo mleko ubiti. Tako sada uzimamo sveža jaja od lokalnog stanovništva. Jedem deset žumanaca dnevno u sirovom mleku i kada sam počeo to da radim, prešao sam sa nula sklekova na sto bez zaustavljanja. Ljudi ovde sami uzgajaju hranu.

Autor: S.M.