Muškarac danima bio zaglavljen u 'živom blatu': Neverovatno koliko je imao sreće

Muškarac iz Džeksonvila na Floridi, koji je nestao 14. februara, spasen je u nakon što je nekoliko dana bio zaglavljen do ramena u blatu nalik "živom pesku", bez hrane i vode, saopštile su danas lokalne vlasti.

Kancelarija šerifa okruga Patnam navela je da je Endru Gidens (36) pronađen i izvučen sa lokacije kompanije Vulkan Materijals istočno od Melrouza, prenosi NBC Njuz.



Porodica nije videla Gidensa od Dana zaljubljenih, 14. februara, nakon čega je prijavljen njegov nestanak.

Kako je saopštila kancelarija šerifa, porodica i prijatelji obavestili su vlasti jer je bio u depresiji posle nedavnog raskida veze.

Zamenici šerifa pronašli su ga u četvrtak "zaglavljenog do ramena u blatu, ispod nivoa okolne trave, zbog čega je bio gotovo neprimetan", objavljeno je na društvenim mrežama.

Vatrogasna služba saopštila je da je Gidens nekoliko dana bio zaglavljen bez hrane i vode, dok su se temperature u tom području spuštale ispod nule.

Na snimku akcije spasavanja vidi se da su pripadnici službi u početku pokušavali da ga izvuku uz pomoć užadi, a potom su koristili merdevine, drvene daske i drugi alat kako bi ga oslobodili.



Zbog nestabilnog tla morali su da napreduju oprezno kako i sami ne bi propali u blato.

Nakon više od dva sata spasavanja, muškarac je izvučen oko 20.30 časova po lokalnom vremenu.

Gidens je bio svestan i komunicirao je sa spasiocima, ali je u kritičnom stanju helikopterom prebačen u bolnicu.

Iz kancelarije šerifa naveli su da protiv njega neće biti podnete prijave za neovlašćen ulazak, uzimajući u obzir njegovo mentalno zdravlje.

