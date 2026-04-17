DOBRE VESTI IZ AMERIKE! Produžena licenca za NIS: Ministarka Đedović Handanović otkrila plan za promenu vlasništva i veći udeo države!

Energetska situacija u Srbiji dobila je značajno olakšanje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je danas da je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) za dodatnih 60 dana, tačnije do 16.juna.

Stabilnost za Pančevo i sigurno gorivo

Ova odluka je od presudnog značaja za rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdevanje domaćeg tržišta derivatima.

„Ovo je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte i siguran rad naše rafinerije. Produženje licence predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta“, istakla je ministarka Đedović Handanović.

Plan države: Veći udeo u vlasništvu i kontrola

Ministarka je naglasila da Srbija ima dva jasna strateška cilja kada je u pitanju budućnost NIS-a:

Trajno uklanjanje sa liste sankcija: Kako bi kompanija nesmetano realizovala dugoročne nabavke nafte.

Povećanje udela države: Srbija teži da poveća svoj vlasnički udeo za pet odsto, čime bi država dobila veću mogućnost kontrole i uticaja na upravljanje kompanijom.

Stižu delegacije iz Mađarske

Pregovori ulaze u ključnu fazu. Ministarka je najavila da najviše rukovodstvo mađarskog MOL-a stiže u Beograd već u subotu, dok će operativni timovi od utorka raditi na detaljima sporazuma.

„Država je uspela da sačuva stabilnost snabdevanja energentima po pristupačnim cenama, uprkos tome što gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta zbog krize na Bliskom istoku. Za nas je najvažnije da NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem i očuva radna mesta“, zaključila je Đedović Handanović, najavivši da će javnost biti obaveštena o svakom narednom koraku.

Autor: D.S.