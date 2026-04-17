ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ POTVRDILA: NIS dobio licencu za rad do 16. juna, rafinerija u Pančevu nastavlja punim kapacitetom!

Naftna industrija Srbije nastavlja sa nesmetanim radom nakon što je licenca produžena za još 60 dana, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Naftna industrija Srbije može da nastavi nesmetano da radi do 16. juna. To je veoma dobra vest, zato što je svakako produženje na 60 dana mnogo bolje od produžetka na 30 dana koji smo imali ranije", izjavila je Đedović Handanović.

Ona je objasnila da ovakva odluka omogućava stabilnije planiranje i rad domaćih postrojenja.

"Može da se ugovori i dopremi veća količina sirove nafte u Pančevo, što znači da će rafinerija nastaviti da radi u skoro maksimalnom kapacitetu", rekla je ministarka.

Đedović Handanović je istakla da je u aprilu zabeležen skok potražnje, jer su i druge naftne kompanije u Srbiji, zbog globalne neizvesnosti, prešle na kupovinu od NIS-a.

"MOL nastavlja pregovore sa Gaspromnjeftom s jedne strane, sa nama s druge strane. Prvi čovek MOL-a će biti u Beogradu u subotu, razgovaraćemo o svim važnim pitanjima, a to uključuje i rafineriju u Pančevu. Za nas je to kritična infrastruktura", kazala je ona.

Prema njenim rečima, od utorka pregovore nastavljaju operativni timovi.

"Radimo veoma posvećeno da dođemo do trajnog rešenja, a to je skidanje NIS-a sa liste američkih sankcija", zaključila je Dubravka Đedović Handanović.

