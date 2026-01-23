'OVO JE VELIKA POBEDA DRŽAVE I NAŠIH GRAĐANA' Ministarka Đedović Handanović za Nacionalni dnevnik nakon što je OFAK produžio licencu za rad NIS-a: Konačno možemo malo da odahnemo

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović bila je gost Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink.

Ona je najpre istakla da je odlična vest to što je američki OFAK produžio operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 20. februara

- Ovo je jedna velika pobeda naše države. Pobeda je i naših građana, jer su verovali našoj državi da neće biti problema sa gorivom. Sada smo dobili dodatnih mesec dana da sirova nafra može da dolazi u Srbiju, jer tokom proteklih 100 dana nije došla ni kap nafte.Rrafinerija Pančevo radi i NIS će nastaviti da doprema sirovu naftu - rekla je Đedović Handanović.

Đedović Handanović dodaje da se pregovara sa raznim partnerima kako bi se osigurala stabilnost Naftne industrije Srbije.

- Pregovaraćemo sa Mađarskom, ali za sada je najvažnije da rafinerija nastavlja sa radom. Ovo je dobar znak da idemo napred i važno je da se sada dogovori kupoprodajni i međudržavni sporazum. Ostali smo odvažni u nameri da dodatno poboljšamo našu poziciju i da budemo što ravnopravniji partneri i zaštitimo interese naše zemlje - rekla je Đedović Handanović i dodala:

- Sada možemo konačno malo da odahnemo i građani mogu da se osećaju sigurno. Radimo ono što je najbolje i što je u interesu naše zemlje. Nismo se odrekli nekih zahteva koji su mađarski partneri stavljali ispred nas - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je za sam kraj poslala poruku onima koji su navijali da do produženja ove licence ne dođe.

- Pre svega želim da pošaljem poruku građanima koji su verovali u nas, a ostalima nema potrebe da dokazujemo šta je ispravno, jer to za nas govore dela i rezultati. ono što radimo je zbog građana, da oni vide i da znaju da mogu da se oslone na nas - rekla je Đedović Handanović

Autor: Iva Besarabić