Toplo još danas! U Srbiju stiže OPASAN VREMENSKI PREOKRET

Sredinom dana, naoblačenje sa kišom koje dolazi iz srednje Evrope zahvatiće zapadni deo Balkana, a uveče i tokom noći ka ponedeljku stići će do severa i zapada Srbije.

Promenljivo oblačno i nešto svežije vreme, zadržaće se do ponedeljka, 27. aprila.

Danas tokom dana zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, dok će kasnije tokom dana postepeno dolaziti do oblačnosti. Jutarnje temperature kreću se od 4 do 9, a najviša dnevne biće od 21 do 24 stepena.

Do kraja dana, u Srbiji će doći do povećanja oblačnosti, a kiša i pljuskovi očekuju se tokom noći.

Ponedeljak (20.04.)

U ponedeljak tokom prepodnevnih sati, na severu i zapadu Srbije, a kasnije tokom dana i u ostalim krajevima zemlje, prognozirano je prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće vetar slab i umeren, na severu i istoku zemlje povremeno jak, zapadnih i severozapadnih pravaca.

Temperature će se kretati od 6, pa sve do 21 stepen Celzijusove skale, najavljuje RHMZ.

Utorak (21.04.)

Drugog dana naredne sedmice, u našoj zemlji zadržaće se oblačno i svežije vreme. Na severu biće suvo, dok se mestimična kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u ostalim krajevima.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni.

Najniža temperatura biće kao i u ponedeljak, 6 stepeni, dok će najviša doseći tek 19. podeok Celzijusove skale.

Sreda (22.04.)

Već u sredu očekuje se umeren povratak sunčanih intervala, ali vreme ostaje promenljivo oblačno iz svežije. Toga dana neće biti kiše, ali će duvati slab i umeren vetar, povremeno jak na istoku, severni i severozapadni.

Jutarnje temperature kretaće se od 3 do 7, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

Vreme narednih pet dana (od 23.04. do 27.04.)

Od četvrtka, pa do ponedeljka naredne sedmice u većem delu Srbije preovladaće promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom biće retka pojava, i to u planinskim predelima.

Autor: S.M.