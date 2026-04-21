U Novom Sadu PADA GRAD, snimak objavljen na mrežama: Zabelelo se sve, evo koji će još delovi Srbije biti na udaru

Snimci nevremena su se pojavili na društvenim mrežama, a ova meteorološka pojava iznenadila je Novosađane.

Međutim, kako je objasnio meteorolog Đorđe Đurić, ova pojava nije netipična.

- Ova jaka lokalna pojava koja je donela grad u delovima Novog Sada u severozapadnoj visinskoj struji, premestiće se ka delovima južnog Banata. Proći će severnije od Beograda na putu ka južnom delu Banata - rekao je meteorolog Đurić.

Kako je objasnio, grad će ubrzo i prestati, a ova pojava neće doneti grmljavinu niti veće nevreme.

Autor: S.M.