PROGNOZA U APRILU IZNENADILA SVE: Stižu sneg, grad i mraz - olujno nevreme pravi haos po Srbiji

Nestabilno vreme u Srbiji i regionu donosi sneg, grad i mraz u aprilu. Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje kratko otopljenje do 22°C, ali i novo zahlađenje i nestabilan početak maja.

Dok smo svi sa nestrpljenjem iščekivali da april donese stabilno i toplo vreme, priroda je odlučila da nam pokaže potpuno drugačije lice. Umesto lagane garderobe i uživanja u baštama, građani širom regiona ponovo vade zimske jakne, a poljoprivrednici sa zebnjom gledaju u termometre.

Nestabilno vreme, praćeno padavinama i temperaturama koje su znatno ispod proseka za ovo doba godine, obeležiće i naredni period. Meteorolog amater Marko Čubrilo, čije prognoze prati ceo region, upozorava da se situacija neće brzo smiriti i da nas očekuje prava "vremenska klackalica".

Jako olujno nevreme zahvatilo je i danas delove Srbije. U Novom Sadu padao je grad, kao i u Prijepolju, gde je meštanima okolnih sela masovno uništeni potencijalni rod malina. Kažu da je ovde grad veličine oraha tukao 15 minuta. Na Kopaoniku je napadao sneg kao usred januara.

Opasnost vreba pred zoru

Već večeras i tokom predstojeće noći, situacija postaje još kritičnija u određenim delovima zemlje. Kako navodi Marko Čubrilo, u oblastima gde dođe do delimičnog razvedravanja, a vetar oslabi, postoji ozbiljna opasnost od kasnog mraza.

- U toku noći bi vetar oslabio i usledilo bi delimično razvedravanje. Tamo gde noć bude pretežno vedra, posebno u planinskim kotlinama i duž rečnih tokova, postoji opasnost da pred zoru na kratko bude kasnog mraza, sa temperaturom do -1 stepen - objavio je Čubrilo.

S druge strane, oni koji budu imali više sreće sa oblacima i vetrom, mogu očekivati nešto toplija jutra sa minimalnim temperaturama vazduha od 2 do 7 stepeni.

Sreda donosi sneg i niske temperature

Sutrašnji dan, sreda 22. april, neće doneti mnogo razloga za optimizam onima koji vole sunce. Očekuje nas još malo hladnije vreme uz dosta oblaka. Dok će veći deo regiona biti suv, južni i jugoistočni delovi mogu očekivati pljuskove, dok je na planinama iznad 1.000 metara nadmorske visine i dalje moguć sneg.

Maksimalne temperature tokom srede kretaće se od 5 do 13 stepeni, uz umeren severozapadni vetar koji će tek tokom dana početi da slabi. Ovakve vrednosti su, podsećamo, znatno ispod aprilskog proseka.

Kratkotrajni predah, skok na +22, pa zamka za vikend

Do kraja radne nedelje zadržaće se sličan trend – hladna jutra sa manjom opasnošću od mraza i sunčani, ali sveži dani sa maksimalnim temperaturama do 17 stepeni. Međutim, prava promena vremena nas očekuje za vikend, ali Čubrilo upozorava da ne treba previše da se opuštamo.

- Za vikend će biti toplije uz dnevni maksimum i do 22 stepena Celzijusa - najavljuje Marko Čubrilo.

Ali, dodaje da nas već u noći ka ponedeljku očekuje novi preokret. Sa severa Evrope se očekuje spuštanje još jednog hladnog fronta koji donosi jak severozapadni vetar i novo osetno zahlađenje.

Kakav nas kraj aprila očekuje

Ovo zahlađenje će se snažno osetiti oko 27. aprila, kada će temperature ponovo pasti na svega 7 do 13 stepeni. Čak ni sam kraj meseca, kao ni početak maja, ne donose stabilizaciju kakvu priželjkujemo.

Prema rečima Marka Čubrila, početak maja bi mogao biti malo topliji, ali i dalje relativno svež i, što je najvažnije, veoma nestabilan. To znači da nas očekuje česta pojava kiše i grmljavinskih pljuskova.

Za sve one koji se pitaju kada ćemo konačno moći da kažemo da je zima gotova i da je nastupilo pravo prolećno otopljenje, vesti nisu dobre.

- U narednih desetak dana nema signala za neko duže, konkretnije otopljenje. Ostaje relativno hladno - zaključuje Marko Čubrilo vremenskoj prognozi.

Autor: Marija Radić