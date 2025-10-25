OLUJNI FENOMEN VEČERAS STIŽE U SRBIJU, POGLEDAJTE NJEGOVO KRETANJE PO SATIMA: Snažno nevreme prvo će udariti na ovaj deo zemlje (FOTO)

Srbiju večeras očekuje novo pogoršanje vremena,koje bi moglo da potraje do srede, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo.

Nakon toga, prema njegovim rečima, sledi stabilizacija atmosfere i postepeno otopljenje, koje bi moglo da potraje i tokom prve nedelje novembra.

Frontalni poremećaj u atmosferi

Ka našem području se u jakoj zapadnoj vazdušnoj struji brzo premešta novi frontalni poremećaj, na kojem će doći do sekundarne ciklogeneze nad Jadranom. Ovaj sistem, ističe Čubrilo, doneće kišovito i relativno hladno vreme sve do sredine sledeće sedmice.

Tokom subote popodne i uveče očekuje se porast oblačnosti uz kišu i grmljavinske pljuskove, koji ponegde mogu biti vrlo jaki, a retko i gradonosni. Krajem dana duvaće jak južni vetar, naročito u južnim i centralnim krajevima.

Nedelja – hladnije, vetrovito i promenljivo

Drugog dana vikenda, dakle u nedelju, preovladavaće pretežno oblačno i hladnije vreme uz kišu i moguće pljuskove. Vetar će okrenuti na severozapadni pravac, dok će se dnevne temperature kretati između 7 i 14°C. Do utorka će zadržati se umereno do znatno oblačno i relativno hladno vreme uz povremene padavine.

Količina kiše biće vrlo neujednačena – od svega 5 mm u pojedinim delovima unutrašnjosti, do čak 90 mm na planinama. Ipak, ova kišna epizoda, smatra Čubrilo, bar će ublažiti postojeću sušu.

Olujni talas iz sata u sat

Stabilizacija i otopljenje od utorka

Od utorka se očekuje jačanje anticiklona, što će doneti stabilizaciju vremena i porast temperatura. Prema trenutnim podacima, to toplije razdoblje moglo bi da potraje barem do 5. novembra, a moguće i duže.

Energija uragana “Melisa” stiže do Evrope

U isto vreme, serija jakih ciklona u narednim danima pogodiće zapadne, severozapadne i jugozapadne delove Evrope, a u okviru tih sistema nalaziće se i energija tropskog uragana “Melisa”, koji je prethodno poharao Karibe.

U prednjem sektoru tih ciklona ka Balkanu će strujati relativno topao i uglavnom suv vazduh, pa će, iako uz mnogo oblaka, vreme kod nas biti uglavnom suvo, uz slab do umeren južni vetar.

Autor: Marija Radić