AKTUELNO

Društvo

DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA APRILA: Stiže još jedna tura zahlađenja, a ovog datuma sledi preokret

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Vreme do kraja sedmice ostaje nestabilno - smenjuju se sunce i oblaci, a u četvrtak ujutru stiže i slab prizemni mraz.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije do kraja nedelje očekuje se promenljivo vreme, a u četvrtak ujutru i slab prizemni mraz, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu.

- Do kraja sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini sedmice toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak, 23. aprila - navodi RHMZ.

Moguć i sneg

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, za naredne dane predviđa hladno vreme uz slabe padavine, na visokim planinama, kako navodi, moguć je sneg.

- Za vikend kratko otopljenje, ali od nedelje je izvesno novo zahlađenje. Početkom maja malo toplije, ali i dalje relativno sveže i nestabilno. U sredu još malo hladnije uz dosta oblaka ali uglavnom suvo vreme, dok su pljuskovi mogući na jugozapadu, jugu i jugoistoku regiona, a preko 1.000 metara nadmorske visine je i dalje moguć sneg. Vetar će biti umeren severozapadni, tokom dana u postepenom slabljenu. Sutrašnji maksimum od 5 do 13 stepeni - navodi Čubrilo.

Do kraja nedelje jutra hladna uz manju opasnost od pojave kasnog mraza, dani sunčani ali sveži uz maksimume od 9 do 17 stepeni.

- Za vikend toplije uz dnevni maksimum i do 22 stepena, ali se u noći ka ponedeljku sa severa Evrope očekuje spuštanje još jednog hladnog fronta uz malo ili bez padavina, jak severozapadni vetar i zahlađenje te bi oko 27. aprila ponovo bilo relativno hladno uz maksimume od 7 do 13 stepeni - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk nalogu i dodao:

- Sam kraj aprila i početak maja bi moglo obeležiti malo toplije ali i dalje relativno hladno i nestabilno vreme uz čestu pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova. U narednih desetak dana nema signala za neko duže, konkretnije, otopljenje. Ostaje relativno hladno.

Autor: D.Bošković

