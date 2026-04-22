AKTUELNO

Društvo

Radno vreme zanatskih i trgovinskih objekata u Beogradu za vreme prvomajskih praznika: Ovako je po zakonu

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com, Tanjug ||

Radno vreme za prvomajske praznike uređeno je prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu.

U četvrtak, 30. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 18 sati. U petak, 1. maja, na Praznik rada, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni. U subotu, 2. maja, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati, mogu biti zatvoreni od 1. do 2. maja.

Benzinske stanice, u vreme navedenih praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade 24 sata dnevno, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane prvomajskih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Pijaca

#Praznik

#prvi maj

#radno vreme

POVEZANE VESTI

Društvo

RADNO VREME ZA DAN DRŽAVNOSTI - SRETENJE: Kako rade trgovci, zanatlije i benzinske pumpe u dane praznika

Društvo

Radno vreme za Sretenje: Evo kada i dežurni objekti mogu da budu ZATVORENI, a ko mora da radi non-stop

Društvo

PROMENJENO RADNO VREME ZA SRETENJE: Evo kako će tokom praznika raditi prodavnice, pijaca i prevoz u Beogradu

Društvo

Ovo je detaljno radno vreme za praznike: Evo kako će raditi pijace, prodavnice i da li ćemo plaćati parking

Društvo

Ovo je radno vreme trgovinskih objekata u Beogradu na Sretenje

Društvo

DETALJNO RADNO VREME PRODAVNICA ZA 1. MAJ: Evo kako će raditi veliki lanci marketa tokom praznika