EMS potpisan ugovor o dogradnji i rekonstrukciji trafostanice Bajina Bašta i dva dalekovodna polja u Obrenovac

U prostorijama Elektromreže Srbije danas je potpisan ugovor o dogradnji i rekonstrukciji trafostanice 220/35 kV Bajina Bašta u trafostanicu 400/220/35 kV, kao i opremanju dva 400 kV dalekovodna polja u trafostanici 400/220 kV Obrenovac.

Ugovor je u ime EMS AD potpisala generalna direktorka Jelena Matejić, sa predstavnicima konzorcijuma kompanija Energotehnika Južna Bačka i Elnos, izabranim nakon sprovođenja kompleksnog međunarodnog tenderskog postupka.

Radovi na trafostanicama u Bajinoj Bašti i Obrenovcu, zajedno sa gradnjom dvosistemskog 400 kV dalekovoda između njih, čine treću sekciju Transbalkanskog koridora za prenos električne energije.

Ukupna vrednost ove sekcije iznosi 113,5 miliona evra, a završetak radova planiran je za kraj 2028. godine.

Treća sekcija finansira se iz kredita nemačke razvojne banke KfW u iznosu od 64,5 miliona evra, donacije Western Balkans Investment Framework (WBIF) od 21 milion evra, dok preostala sredstva obezbeđuje EMS AD iz sopstvenih izvora.

Realizacijom ovog projekta postojeća 220 kV mreža u zapadnoj Srbiji biće zamenjena savremenom 400 kV infrastrukturom, čime će se značajno povećati prenosni kapaciteti i pouzdanost sistema.

Istovremeno, biće stvoreni uslovi za priključenje novih proizvodnih kapaciteta, uključujući i buduću reverzibilnu hidroelektranu Bistrica, koja će imati ključnu ulogu u balansiranju sistema.

Generalna direktorka Jelena Matejić istakla je da potpisivanje ugovora predstavlja značajan događaj kada je reč o daljem jačanju prenosne mreže u Srbiji:

„Današnje potpisivanje predstavlja važan korak u realizaciji jednog od najznačajnijih energetskih projekata u Srbiji - Transbalkanskog koridora za prenos električne energije.Dogradnjom i rekonstrukcijom trafostanice Bajina Bašta, kao i opremanjem 400 kV polja u trafostanici Obrenovac, stvaramo uslove za povezivanje novog dvosistemskog 400 kV dalekovoda čija je gradnja već počela, čime će se značajno povećati sigurnost i kapaciteti našeg prenosnog sistema.“

Transbalkanski koridor ima izuzetan nacionalni, regionalni i evropski značaj i njegovom realizacijom Srbija se dodatno pozicionira kao važan elektroenergetski čvor jugoistočneEvrope i pouzdan partner u povezivanju tržišta električne energije Istoka i Zapada.

Njegova ukupna vrednost iznosi oko 221 milion evra.

Prva sekcija koridora, koja je obuhvatala izgradnju Dvosistemskog 400 kV dalekovoda od TS Pančevo 2 do rumunske granice, završena je 2017. godine, dok je druga sekcija, koja je povezala Kragujevac i Kraljevo i obuhvatila značajne radove na trafostanicama u tim gradovima, uspešno realizovana 2022. godine.

U narednoj fazi predviđena je realizacija četvrte sekcije, koja podrazumeva izgradnju novog dvosistemskog 400 kV dalekovoda od Bajine Bašte ka Višegradu i Pljevljima, čime će se dodatno povećati prekogranični prenosni kapaciteti Srbije.

Realizacijom Transbalkanskog koridora, Elektromreža Srbije nastavlja da unapređuje pouzdanost i sigurnost rada prenosnog sistema i doprinosi jačanju regionalne i evropske energetske povezanosti.

Autor: S.M.