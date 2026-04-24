Objavljen kalendar obaveza za MAJ – Evo do kada morate da izmirite dugovanja da biste izbegli kazne!

Poreska uprava Srbije objavila je danas detaljan kalendar poreskih obaveza za maj 2026. godine. Prvi važni datumi kucaju na vrata već početkom meseca, a evo na šta posebno treba da obratite pažnju kako ne biste ušli u prekršajnu odgovornost.

Prvi ključni datum je 5. maj, do kada poreski obveznici moraju dostaviti obaveštenja o ugovorima za estradne programe, kao i izveštaje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom za april.

Šta nas očekuje do sredine meseca?

Sredina maja je tradicionalno najgušća sa rokovima. Do 11. maja potrebno je podneti prijave za porez na premije neživotnih osiguranja i PDV (za poreske dužnike iz člana 10).

Većina ostalih obaveza dospeva 15. maja:

Plaćanje akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti.

Podnošenje prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu (Obrazac PP GPDG).

Plaćanje doprinosa za sveštenike, verske službenike, samostalne umetnike i poljoprivrednike.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica.

Podsetnik za frilensere

Poreska uprava posebno podseća frilensere (fizička lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i izvršenog rada) da rok za prijavu i plaćanje poreza za prvi kvartal 2026. godine ističe u četvrtak, 30. aprila. Prijave se mogu podneti elektronski preko portala ePorezi ili portala Frilenseri.

Pravilo za neradne dane

Iz Poreske uprave napominju da se rokovi koji dospevaju na neradni dan pomeraju na prvi naredni radni dan. Izuzetak je plaćanje akciza obračunatih za prvu polovinu meseca, koji se pomera na poslednji radni dan u mesecu.

Ne zaboravite: Nepoštovanje ovih rokova povlači prekršajnu odgovornost i dodatne troškove u skladu sa Zakonom o poreskom postupku.

Autor: D.S.