VAŽNO ZA PRIVREDNIKE: Objavljen poreski kalendar za april – ovi datumi su ključni, prve obaveze već od 6. u mesecu!

Poreska uprava Srbije objavila je detaljan kalendar obaveza za april 2026. godine. Kako bi izbegli zatezne kamate i prekršajne prijave, poreski obveznici treba da obrate pažnju na nekoliko ključnih datuma, a najveći pritisak očekuje se sredinom meseca.

Donosimo vam detaljan vodič kroz najvažnije rokove:

Prvi rok: 6. april

Već u prvoj nedelji aprila dospevaju prve obaveze:

Dostavljanje obaveštenja o ugovorima za estradne programe (zabavna i narodna muzika) realizovane u martu.

Dostavljanje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom za mart i uplata pripadajućih sredstava.

Sredina meseca: Najveći broj obaveza (14. i 15. april)

Najveći broj prijava i uplata dospeva u sredu, 15. aprila, dok je dan ranije (14. april) rok za porez na premije neživotnih osiguranja i PDV za dužnike iz člana 10. Zakona o PDV.

Do 15. aprila neophodno je izmiriti:

PDV: Podnošenje prijave (obrazac PPPDV) i plaćanje za mart, kao i za prvo tromesečje 2026. godine.

Samostalne delatnosti: Plaćanje akontacije poreza na prihode za mart, ali i razlike poreza utvrđene po konačnom obračunu za celu 2025. godinu.

Ugostitelji: Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal 2026.

Doprinosi: Za osnivače/članove privrednih društava, sveštenike, verske službenike i državljane zaposlene u inostranstvu za mart.

Akontacije poreza na dobit: Uplata za martovsku akontaciju.

Akcize: Podnošenje prijava za period od 16. do 31. marta, kao i akcize na električnu energiju i prirodni gas za mart.

Kraj meseca: 30. april

Poslednji dan aprila rezervisan je za:

Prijavu i plaćanje poreza na prihode od autorskih i srodnih prava (samooporezivanje) za prvi kvartal 2026.

Doprinose za socijalno osiguranje na neisplaćene zarade za mart.

Obračun akcize za prvu polovinu aprila (od 1. do 15. u mesecu).

VAŽNA NAPOMENA: Poreska uprava podseća da se rokovi koji padaju na neradni dan pomeraju na prvi naredni radni dan. Izuzetak je plaćanje akcize za prvu polovinu meseca, koji se uvek pomera na poslednji radni dan u mesecu.

Autor: D.S.