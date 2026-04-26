Podaci demantuju senzacionalizam: Evo koliko je rasprostranjena zavisnosti od kockanja?

Nelegalna Crypto kazina predstavljaju glavni izvor rizika.

Podaci nadležnih zdravstvenih ustanova koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti pokazuju da je ukupan broj osoba koje se leče od bolesti zavisnosti u igrama na srećukreće oko 1.150. Od toga najveći broj čine muškaraci - 80% svih lica koja se jave nalečenje.

Posmatrano u odnosu na punoletnu populaciju, to predstavlja svega 0,02% stanovništva, što Srbiju postavlja daleko ispod evropskog proseka od 1,5%.

Ovaj podatak istovremeno dovodi u pitanje procene o desetinama ili čak stotinama hiljada zavisnika, koje se namerno plasiraju u javnost od strane nekredibilnih izvoraželjnih klikova i pažnje. Zbog razvoja interneta i ekspanzije korišćenja društvenih mrežau poslednje dve godine porastao je i broj građana koji se obraćaju institucijama zbogproblema sa prekomernim klađenjem. Sagovornici iz zdravstvenog sistema ukazuju daje u pitanju oko 240 građana obrati godišnje specijalizovanim zdravstvenim institucijama.

Ovi podaci ukazuju da je javnost često izložena prenaglašenim senzacionalizmom upojedinim medijima, dok realni pokazatelji govore o relativno niskoj stopi zavisnosti upoređenju sa tržištima EU. Reč je o brojkama koje zahtevaju odgovoran pristup ali kojesu 300 puta manje od onih koje se plasiraju u pojedinim medijima.

Kada je reč o maloletnicima, poslednje istraživanje realizovano je na reprezentativnom uzorku od 1.100 ispitanika. To istraživanje pokazuje da je 0,6% maloletnih osobaimalo priliku da dođe u kontakt sa igrama na sreću.Podaci su prikupljeni krozstrukturirane intervjue sa decom i roditeljima, uz potpunu zaštitu identiteta ispitanika iproceduru odobravanja u skladu sa etičkim standardima.Ovakvi rezultati pokazuju da semaloletnici retko susreću sa regulisanim vidovima igara na sreću, te da legalni priređivači primenjuju zakonske zabrane i kontrole u skladu sa propisima.

Samim tim zabrinutost ne leži u licenciranim kompanijama u ovoj industriji, već u sveprisutnijim nelegalnim crypto-kazinima i neregulisanim online kladionicama. Zarazliku od licenciranih priređivača, koji podležu obaveznim mehanizmima identifikacijekorisnika, ove platforme funkcionišu bez kontrole i nadzora državnih organa čestokoristeći obmanjujuće modele privlačenja korisnika - igrača.

Prema ocenama stručnjaka, ovakvi sajtovi predstavljaju ključne izvore nastanka novihrizičnih oblika ponašanja, naročito među mlađom populacijom. Zbog toga se u stručnimkrugovima sve češće ističe potreba za pojačanom institucionalnom kontrolom koja trebabiti usmerena ka gašenju takvih sajtova i suzbijanju nelegalnog online tržišta igara nasreću.

Nov zakon uveo značajno pojačan nadzor i kontrolu

Izmenama zakona o igrama na sreću, koje su prošle godine stupile na snagu, uveden jeobavezan sistem registracije i verifikacije identiteta igrača kod licenciranih priređivača uSrbiji koji onemogućava maloletnike da učestvuju u igrama na sreću. Isto takopriređivači su u obavezi da primenjuju i brojne druge mehanizme za zaštitu igrača kaošto je sistem samoisključenja kao i jasno istaknuta uputstva za igrače kako daprepoznaju rane znake rizika.

Svi stručnjaci su saglasni, da precizno sagledavanje problema omogućava efikasnijemere prevencije i usmerava pažnju na stvarne izvore rizika i problema, umesto napojednostavljene i često netačne narative.

Autor: Jovana Nerić