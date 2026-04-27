'DEČAK U HOSTELU POČEO DA DOZIVA MAMU' Komšije iz ulice kojom je nestalo dete SAMO TUMARALO NOĆU otkrili detalje drame: To ni u filmovima nismo videli

Potraga je trajala dva i po sata i uključila je veliki broj pripadnika službi i stanara. Dečak je na kraju pronađen u obližnjem hostelu gde se igrao.

"Ovde je bilo 100 vozila policije. Bila je tu Žandarmerija, Gorska služba spasavanja, sve moguće službe su bile, dva sata su tražili, svaki grm su pretražili".

Ovim rečima jedan od stanara opisao je dramatične trenutke potrage za nestalim šestogodišnjim dečakom iz Niša koji se izgubio u subotu uveče. Nakon što je oko 20:30 sati izašao iz dvorišta porodične kuće, dečak je posle dva i po satapronađen u obližnjem hostelu gde je ušetao i vraćen je porodici bez ikakvih posledica.

Dvoipočasovna potraga policije, Žandarmerije, Gorske službe spasavanja, podigla je na noge ne samo stanare ove ulice već i celog Niša jer se apel za pronalaženje nestalog dečaka delio društvenim mrežama a bio je aktiviran i sistem "Pronađi me".

- Neka vozila su bila tu, ja to ni na filmu nisam video. Takva svetla imaju da neko naiđe ima da se uplaši, više od dva sata su pretraživali celu ulicu - kaže jedan od komšija iz Ulice Babičkog odreda.

Komšije ističu da je ulica veoma prometna i u večernjim satima iako se nalazi na periferiji, jer ima mnogo kuća i pravo je čudo da u vreme kada se mališan našao na ulici nije prošlo nijedno vozilo.

- Ma ovde je tako prometno da jure automobili iako je mala ulica. Neverovatno je da niko nije naišao baš u tom trenutku kada se dečak našao na ulici. Video bi dete u pižami boso kako hoda pa bi pozvao policiju, prosto je neverovatno da nijedno vozilo nije prošlo u tom trenutku - priča ovaj komšija.

Mnogi stanari su se spremali za spavanje, kada je počela nesvakidašnja dramatična potraga.

- Pozvala me ćerka, kaže: "Mama, nemoj da se uplašiš ako dođe policija na vrata neko dete se izgubilo.". Ja sam već legla, spremila se za spavanje i pustila seriju da gledam. Ustanem, izađem na terasu, a ono kao mravi - svuda policija. Rekoh, šta je sada ovo - priča komšinica iz ulice.

"Znam dečaka, stane tu da pomazi komšijinog psa"

Komšije kažu da su čule da je negde u medijima pomenuto da dečak ne zna srpski jer je iz Rusije navodno, međutim po njihovim rečima, to nije tačno već je samo njegova majka navodno Ruskinja, a on zna srpski jezik jer ide u obdanište u Nišu.

- Znam dečaka iz ulice, stane tu kad prolazi da pomazi komšijinog psa pa mu ja kažem ne guraj ruku unutra da te pas ne dohvati. Zna dete srpski. Policija je pretraživala ceo kraj pregledavali su dvorišta i okolinu baterijskim lampama. Kako sam čuo, dete je ušlo u hostel i verovatno posle nekog vremena nije umelo samo da izađe. Priča se, ne znam da li je tačno, da je počeo da doziva majku, čuli su ljudi, gosti verovatno, i pozvali policiju, smirivali su ga da ne plače dok policija nije došla - priča ovaj komšija.

Oglasio se vlasnik hostela

Podsetimo, dečak je iz kuće u kojoj živi sa porodicom izašao na ulicu bos i u pidžami u subotu oko 20.30 časova nakon čega je došao do hostela i ušao u njega jer je neko od gostiju ostavio otvorena vrata.

Vlasnik hostela D.Đ. nije bio prisutan, a vrata inače nisu stalno otvorena nego ih je, po svemu sudeći, neko ostavio otvorenim.

- Dete je izašlo iz kuće, išlo - levo desno, videlo otvorena vrata, ušlo pa se popelo gore na sprat. Tu je crtao, neke tanjire ubacivao u frižider. On se igrao tu, neki gosti su čuli neku galamu, a policija je bila tu na ulici jer su oni locirali gde je dete nestalo. I ovi gosti su rekli policiji: "Mi čujemo nešto, da nije to". Policija se popela na sprat i našla dete, zdravo, pravo, sve - ispričao je za "Blic" vlasnik hostela D.Đ.

Dečak iz Niša je pronađen u subotu oko 23 časa.

Autor: Jovana Nerić