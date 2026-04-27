'ANĐELA, KAD VIDIŠ OVO JAVI SE, OBAVEZNO!' Misteriozna poruka u automobilu nestale devojke iz Beča, evo ko je potpisan - slučaj postaje sve čudniji!

Misteriozna poruka u automobilu nestale Anđele Mihajlović otvara nova pitanja o njenom nestanku. Policija istražuje tragove i sumnje.

Automobil nestale devojke iz Beča, Anđele Mihajlović (37), koja je poslednji put viđena na Zelenom vencu u Beogradu u nedelju u 8.25 sati, krije tajnu koja bi mogla biti važna u istrazi.

Naime, njeno vozilo marke BMW, bečkih tablica, parkirano je u javnoj garaži i nije pomerano od nedelje ujutru, kada se, kako se sumnja, Anđela dotle dovezla njime i parkirala ga.

Međutim, misterija njenog nestanka postaje sve veća, jer je na kontrolnoj tabli automobila marke BMW nalepljena cedulja sa porukom:

- Anđela, pasoš je kod mene, kad vidiš poruku, javi se, obavezno! M.

Ručno napisana poruka koju je misteriozna osoba ostavila Anđeli, ostavlja prostor za mnoga pitanja.

- Takođe, postavlja se pitanje kako je ceduljica završila u Anđelinom automobilu, kao i zbog čega su njena lična dokumenta kod te osobe - objašnjava izvor za Kurir.

U garaži, u blizini parkiranog automobila nestale devojke iz Beča, nalaze se ženske patike, ostavljene uz stub.

- Patike deluju prilično pohabano i ostavljaju utisak da se osoba u žurbi preobuvala, te ih zaboravila kraj kola u gradskoj garaži. Da li je reč o Anđelinim patikama, za sada se ne zna - kaže izvor.

Podsetimo, policija je u nedelju uveče u javnoj garaži na Obilićevom vencu pronašla njen automobil marke BMW, bečkih registarskih oznaka.

- BMW tamne boje parkiran je u garaži 23. aprila, dakle u četvrtak, i od tada nije pomeran. Auto je u dobrom stanju, nije oštećen ili nešto slično. Policija je pronašla auto u nedelju uveče, nakon što je prijavljen Anđelin nestanak, i to zahvaljujući GPS lokatoru koji on poseduje. Međutim, od Anđele nema ni traga ni glasa - kaže naš izvor.

Podsetimo, Anđela je u četvrtak doputovala u Beograd iz Beča u kom inače živi. Po rečima njene majke Jelene, u prestonicu Srbije je došla kako bi posetila psihoterapeuta.

- Ona je stigla u Bograd u četvrtak i tada se parkirala na Obilićevom vencu i tada se poslednji put čula s porodicom - ispričala je ranije njena mama koja je dodala i da njena ćerka kod sebe nema telefon niti dokumenta, te da veruje da je ona opljačkana.

Poslednji trag

- Ona je poslednji put viđena u nedelju u 8.25 sati na autobuskoj stanici na Zelenom vencu, odakle se uputila ka Ulici kenza Miloša, gde je iznajmila stan na dan, ali se tamo nije pojavila. Tog dana je na stanici na Zelenom vencu uzela telefon od jednog vozača autobusa i poslala je poruku na Instagram svojoj snaji i to je poslednji trag - rekla nam je zabrinuta majka Jelena i dodala:

- Sve je prijavljeno policiji, traže je i nadam se da će je što pre pronaći. Dok traje potraga ne smem da iznosim više informacija.

Kako saznajemo, tužilaštvo je naložilo da se locira telefon nestale Anđele Mihajlović iz Beča.

Autor: A.A.