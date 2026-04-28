Stiže nam velika promena vremena pred Prvi maj, ali postoji i dobra vest: Ovo je detaljna prognoza

Nakon današnjeg prolećnog dana, takvo vreme nastaviće se i tokom utorka. Međutim, uskoro će uslediti i jači preokret vremena.

I u utorak nakon vedrog i ladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Maksimalna temperatura biće u utorak od 20 do 25 stepeni, u Beogradu do 24°C.

Posle podne i uveče jači razvoj oblačnost i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na jugozapadu i zaapdu Srbije, naročito u brdsko-planinskim predelima Srbije.

Sreda donosi jači preokret vremena.

Očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uslediće i prodor osetno hladnije vazdušne mase, pa će temperatura biti u osetnijem padu. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 15 stepeni.

Padavine će se premeštati od severa ka jugu.

U toku večeri i noći, na planinama južne i jugozapadne Srbije očekuju se susnežica i sneg.

U četvrtak na severu razvedravanje, na jugu i dalje sa kišom, na planinama sa snegom.

Sneg će zabeleti sve planine na jugu i jugozapadu Srbije iznad 1.400 metara nadmorske visine, pa će se ponovo zabeleti Kopaonik, Golija, Zlatar i planine na Kosovu i Metohiji.

Evo šta se očekuje za Prvi maj

S obzirom na to da se do četvrtka uveče razvedravanje očekuje u svim delovima Srbije, noć ka petku biće vedra i veoma hladna.

Mnogi će boraviti na otvorenom, a biće neophodna veoma topla garderoba.

Temperatura će se kretati od 1 do 7 stepeni, uz lokalnu pojavu mraza i temperaturu ispod 0 °C, dok se pri tlu mraz očekuje u mnogim predelima. Ponovo se preporučuje adekvatna zaštita poljoprivrednih i ratarskih kultura.

Dobra vest je da će za Prvi maj biti sunčano i toplije u odnosu na četvrtak, ali prohladno za ovo doba godine. Očekuje se i razvoj oblačnosti. Maksimalna temperatura biće od 13 do 19 stepeni, što su vrednosti za 5–6 stepeni niže od proseka za ovo doba godine.

Duvaće i pojačan severozapadni vetar.

Srećom, padavine se ne očekuju, tako da će to biti idealno za boravak na otvorenom, ali svakako uz slojevito oblačenje.

Autor: Marija Radić