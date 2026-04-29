DANAS OBLAČNO SA KIŠOM, A STIŽU NAM SNEG I MINUS! Novembarsko vreme za kraj aprila, ali tu nije kraj mukama

Srbiju je danas zahvatilo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sa severoistoka će uslediti i priliv vrlo hladne vazdušne mase.

U toku večeri i noći kiša će padati južnije od Save i Dunava, uz više padavina u zapadnim, centralnim i južnim delovima Srbije.

Na višim planinama kiša će preći u sneg.

U četvrtak na severu Srbije sunčano i prohladno. U ostalim delovima biće oblačno i veoma hladno sa kišom i pljuskovima, na planinama sa s snegom.

Snežna granica spustiće se na 1000 metara nadmorske visine, lokalno i na 800 metara.

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 8 na jugu do 16 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 15 stepeni, pojašnjava Đorđe Đurić u svojoj prognozi.Na planinama se očekuje da padne do 10 cm snega, a tempertaura će se spustiiti na 0 stepeni, na višim planinama ispod 0, na Kopaoniku i do -5 stepeni.

Prema večeri u svim predelima razvedravanje.

U noći ka petku biće veoma hladno.

U mnogim predelima očekuje se prizemni mraz, a lokalno mraz u petak ujutro i na 2 metra iznad tla.

Minimalna temperatura biće od 0 do 5 stepeni, lokalno i ispod 0. Mnogi će noć provesti na otvorenom, pa se savetuje veoma topla, čak i zimska garderoba, s obzirom na to da će temperature biti kao da je kraj novembra.

Najveća opasnost očekuje se na poljoprivrednim i ratarskim kulturama, zbog mogućih oštećenja, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U petak tokom dana sunčano i toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Očekuje se i razvoj oblačnosti, a u južnim i centralnim predelima i ređa pojava pljuskova.

Maksimalna temperatura biće od 10 stepeni na jugu do 18 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 16.

Od vikenda postepeno toplije, a povratak pravog proleća očekuje se sledeće sedmice.

Maksimalna temperatura biće oko 25 stepeni, a biće i nestabilnije, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Autor: Jovana Nerić