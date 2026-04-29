GRČKA DONOSI KLJUČNU ODLUKU ZA SRBE! Evo kog datuma ćemo znati nova pravila za prelazak granice HOĆE LI BITI OLAKŠICA

Evropska unija uvodi novu digitalnu uslugu "Travel to Europe", koja bi putnicima mogla značajno da olakša prelazak granice po novom EES sistemu.

U kojim zemljama je ova usluga aktivna i da li će skratiti vreme čekanja građanima koji idu u Grčku?

Putovanje u zemlje Evropske unije više nikada neće biti isto. Sve se promenilo od 10. aprila kada je startovao novi sistem ulaska i izlaska iz EU, odnosno EES sistem – pasoši se više ne pečatiraju, već se svaki ulazak i izlazak digitalno beleži, uz obavezno slikanje lica i otiske prstiju.

Novi sistem EES startovao je još u oktobru, ali delimično, od aprila je u potpunosti uveden na spoljnim granicama Evropske unije i odnosi se i na građane Srbije. Međutim, umesto da ubrza prelazak granica, novi sistem je napravio gužve.

Aplikacija trenutno “radi” samo u Švedskoj i Portugaliji

Iz tog razloga, Evropska unija uvodi novu digitalnu uslugu, koja bi putnicima mogla značajno da olakša prelazak granice. Reč je o aplikaciji ''Travel to Europe'', dostupnoj za preuzimanje putem Gugl plej i Epl stor platformi, čiji je cilj smanjenje gužvi i ubrzavanje procedura na graničnim prelazima.

Problem je što trenutno funkcioniše samo u dve zemlje – Švedskoj i Portugaliji.

Putnici sada mogu i unapred da unesu podatke putem aplikacije, kako bi ubrzali prelazak granice, i sa nestrpljenjem očekuju dalje širenje sistema, a posebno uključivanje Grčke, koja je jedna od najposećenijih destinacija za turiste iz Srbije i regiona.

Odgovor Grčke do 20. maja

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) Aleksandar Seničić objašnjava da aplikacija ubrzava proceduru jer se bar na granici preskače fizički unos podataka – osnovni podaci, slika pasoša, sopstvena fotografija, odgovori na osnovna pitanja – gde idemo, koliko ostajemo i koja je svrha putovanja.

Građani i u tom slučaju moraju da ostavljaju otiske prstiju.

Kada je reč o Grčkoj, još se ne zna da li je aplikacija kompatibilna sa njihovim softverom, ali konačan odgovor se očekuje do 20. maja.

Kaže da kada je reč o primeni EES sistema, građani su mislili da će samo jednom morati da se registruju, ali svaki put kad prelaze granicu moraju da se slikaju.

"Sistem kontroliše dužinu boravka i ne možemo očekivati da prelazimo granicu bez kontrole", rekao je Seničić i dodao da ne treba dizati paniku oko toga jer je procedura produžena za otprilike jedan minut.

Savetuje i da se koriste alternativni, manji granični prelazi.



Autor: Jovana Nerić