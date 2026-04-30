DANAS PREOKRET: Stiže novo razvedravanje u Srbiji, ali hladnoća ne popušta – poznato kada dolazi toplije vreme!

Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Vojvodini i zapadnim krajevima Srbije tokom većeg dela dana očekuje se pretežno sunčano vreme. U ostalim predelima zadržaće se oblačno i hladnije, uz povremene padavine, dok će na višim nadmorskim visinama padati sneg.

Prestanak padavina i razvedravanje u večernjim satima

U popodnevnim i večernjim časovima očekuje se postepeni prestanak kiše i smanjenje oblačnosti u većem delu zemlje. Ipak, istočni delovi Srbije zadržaće nestabilno vreme, uz padavine koje će se nastaviti i tokom noći ka petku.

Temperature ispod proseka za kraj aprila

Duvaće umeren, povremeno i jak severni i severoistočni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od 4 do 10 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti između 10 i 16 stepeni, što je ispod proseka za kraj aprila.

Vreme u Beogradu

U Beogradu se očekuje jutarnje razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano vreme. Vetar će biti umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura oko 7 stepeni, a najviša oko 16 stepeni.

Prognoza za naredne dane: mraz, pa postepeno otopljenje

Prema sedmodnevnoj prognozi, u petak i tokom vikenda (1–3. maj) očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo u većini krajeva. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi mogući su ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Posebnu pažnju treba obratiti na pojavu prizemnih mrazeva u petak i subotu ujutru, dok će od subote dnevne temperature biti u postepenom porastu.

Početak naredne sedmice donosi stabilnije vreme

Početkom sledeće nedelje očekuje se pretežno sunčano vreme, ali će ubrzo uslediti nova promena – nestabilnije prilike sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Građanima se savetuje da se u narednim danima prilagode promenljivim vremenskim uslovima, posebno zbog jutarnjih mrazeva i svežijih temperatura, ali i da iskoriste sunčane intervale koji slede.

Autor: D.Bošković