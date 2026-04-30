DANAS PREOKRET: Stiže novo razvedravanje u Srbiji, ali hladnoća ne popušta – poznato kada dolazi toplije vreme!

Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Vojvodini i zapadnim krajevima Srbije tokom većeg dela dana očekuje se pretežno sunčano vreme. U ostalim predelima zadržaće se oblačno i hladnije, uz povremene padavine, dok će na višim nadmorskim visinama padati sneg.
Prestanak padavina i razvedravanje u večernjim satima
U popodnevnim i večernjim časovima očekuje se postepeni prestanak kiše i smanjenje oblačnosti u većem delu zemlje. Ipak, istočni delovi Srbije zadržaće nestabilno vreme, uz padavine koje će se nastaviti i tokom noći ka petku.
Temperature ispod proseka za kraj aprila
Duvaće umeren, povremeno i jak severni i severoistočni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od 4 do 10 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti između 10 i 16 stepeni, što je ispod proseka za kraj aprila.
Vreme u Beogradu
U Beogradu se očekuje jutarnje razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano vreme. Vetar će biti umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura oko 7 stepeni, a najviša oko 16 stepeni.
Prognoza za naredne dane: mraz, pa postepeno otopljenje
Prema sedmodnevnoj prognozi, u petak i tokom vikenda (1–3. maj) očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo u većini krajeva. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi mogući su ponegde u brdsko-planinskim predelima.
Posebnu pažnju treba obratiti na pojavu prizemnih mrazeva u petak i subotu ujutru, dok će od subote dnevne temperature biti u postepenom porastu.
Početak naredne sedmice donosi stabilnije vreme
Početkom sledeće nedelje očekuje se pretežno sunčano vreme, ali će ubrzo uslediti nova promena – nestabilnije prilike sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Građanima se savetuje da se u narednim danima prilagode promenljivim vremenskim uslovima, posebno zbog jutarnjih mrazeva i svežijih temperatura, ali i da iskoriste sunčane intervale koji slede.
Autor: D.Bošković