U ovom delu Srbije UVELIKO PADA SNEG! Kao da nije proleće, a evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Iako smo kalendarski uveliko u proleću, poslednji dani aprila doneli su pravi zimski scenario na jednoj od najpopularnijih srpskih planina. Tako, dok se mnogi pripremali za prvomajske praznike, Zlatibor je jutros osvanuo pod snegom.

Kako se vidi na kamera uživo na Zlatiboru uveliko pada sneg. Snimci sa Kraljevog trga prikazuju sneg koji, a dok su šetalište, klupe i obala jezera su pod blagim snežnim pokrivačem.

Padavine direktno mogu da utiči na prohodnost puteva i bezbednost u saobraćaju, zbog čega se savetuje oprez u saobraćaju, posebno imajući u vidu to da je većina vozača već prešla na letnje pneumatike, sneg na kolovozu predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik.

U većem delu Srbije oblačno

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, stanovnici Vojvodine i zapadne Srbije mogu očekivati razvedravanje, pa će u ovim krajevima tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. Međutim, u ostatku zemlje situacija je potpuno drugačija - biće pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, dok će na planinama padati sneg.

Tek kasnije posle podne i uveče doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti u većini mesta, osim na istoku Srbije gde će se padavine zadržati i tokom noći ka petku.

Vetar će biti umeren, a povremeno i jak severni i severoistočni, što će dodatno doprineti osećaju hladnoće. Što se tiče temperature, najniža će se kretati od 4 do 10 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu će biti nešto prijatnije sa najvišom temperaturom od 15 do 17 stepeni.

U Bačkoj i Banatu ujutru se očekuje prizemni mraz. Zbog ove pojave uključen je "žuti" meteoalarm.

- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - objavljeno je na sajtu RHMZ.

Autor: S.M.