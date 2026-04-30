ALARM NA PUTEVIMA U SRBIJI! Ministarstvo saobraćaja izdalo HITNU NAREDBU zbog opasne vožnje u kontrasmeru

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenulo je inicijativu usmerenu na proveru i unapređenje bezbednosti saobraćaja na auto-putevima i moto-putevima u Srbiji, sa posebnim fokusom na uključenja sa ovih saobraćajnica.

Resorno ministarstvo uputilo je zvaničan dopis "Putevima Srbije" d.o.o, kojim se zahteva provera stanja saobraćajne signalizacije na svim uključenjima koji su u njihovoj nadležnosti. Poseban akcenat stavljen je na jasno označavanje obaveznog smera kretanja vozila, kako bi se sprečile opasne situacije u saobraćaju.

Ova inicijativa dolazi kao odgovor na povećan broj zabeleženih slučajeva vožnje u suprotnom smeru na našim putevima, što predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Nadležni upozoravaju da ovakvi incidenti često imaju tragične posledice, uključujući i saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom, zbog čega je neophodno ne samo proveriti postojeću vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, već i proveriti dodatne elemente puta koji bi doprineli većoj preglednosti i jasnoći na kritičnim deonicama.

"Na prvom mestu nam je bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Zato insistiramo na detaljnoj kontroli signalizacije i uvođenju dodatnih mera tamo gde je to potrebno, kako bismo sprečili situacije koje mogu imati teške posledice. Upućujemo apel i svim vozačima da dosledno poštuju saobraćajnu signalizaciju i propise, kako bismo smanjili broj rizičnih situacija i sačuvali ljudske živote", poručila je ministarka Sofronijević.

Autor: Iva Besarabić