ALARM NA PUTEVIMA U SRBIJI! Ministarstvo saobraćaja izdalo HITNU NAREDBU zbog opasne vožnje u kontrasmeru

Izvor: Pink.rs/Blic

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenulo je inicijativu usmerenu na proveru i unapređenje bezbednosti saobraćaja na auto-putevima i moto-putevima u Srbiji, sa posebnim fokusom na uključenja sa ovih saobraćajnica.

Resorno ministarstvo uputilo je zvaničan dopis "Putevima Srbije" d.o.o, kojim se zahteva provera stanja saobraćajne signalizacije na svim uključenjima koji su u njihovoj nadležnosti. Poseban akcenat stavljen je na jasno označavanje obaveznog smera kretanja vozila, kako bi se sprečile opasne situacije u saobraćaju.

Ova inicijativa dolazi kao odgovor na povećan broj zabeleženih slučajeva vožnje u suprotnom smeru na našim putevima, što predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Nadležni upozoravaju da ovakvi incidenti često imaju tragične posledice, uključujući i saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom, zbog čega je neophodno ne samo proveriti postojeću vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, već i proveriti dodatne elemente puta koji bi doprineli većoj preglednosti i jasnoći na kritičnim deonicama.

"Na prvom mestu nam je bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Zato insistiramo na detaljnoj kontroli signalizacije i uvođenju dodatnih mera tamo gde je to potrebno, kako bismo sprečili situacije koje mogu imati teške posledice. Upućujemo apel i svim vozačima da dosledno poštuju saobraćajnu signalizaciju i propise, kako bismo smanjili broj rizičnih situacija i sačuvali ljudske živote", poručila je ministarka Sofronijević.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Društvo

VOZAČI, PAŽNJA! MINISTARSTVO JE IZDALO REŠENJE! Na državnim putevima prvog reda maksimalna brzina do 60 km na sat!

Društvo

Vesić: Od danas kamionima zabranjeno preticanje na obilaznici oko Beograda i na još nekoliko deonica na auto-putevima u Srbiji

Društvo

AMSS: Trenutno uobičajen intezitet saobraćaja, bez većih zadržavanja na granicama

Politika

MINISTARSTVO ODGOVORILO NA NOVE BLOKADERSKE LAŽI: Železnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd – Subotica je bezbedan, kvalitetan i efikasan!

Društvo

Povremeno POJAČAN INTENZITET saobraćaja putevima - Teretnjaci na Batrovcima čekaju osam sat

Politika

Vesić: U toku postavljanje 10 'super brzih' električnih punjača na auto-putevima