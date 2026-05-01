ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI NA POMENU ŽRTVAMA 'BLJESKA': Srbija prvi put usvaja Zakon o nestalim licima!

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, poručila je na državnoj ceremoniji u Crkvi Svetog Marka da Srbija konačno uvodi institucionalni pečat u kulturu pamćenja na stradanje Srba u Zapadnoj Slavoniji.

Ove godine je, prvi put nakon tri decenije, Dan sećanja na stradale u operaciji „Bljesak“ zvanično uvršten u kalendar državnih ceremonija.

„Želimo da obezbedimo institucionalni pečat u kulturi pamćenja i onome što se dogodilo u Zapadnoj Slavoniji. Ovim parastosom odajemo poštu svim žrtvama, ali i poručujemo da se takav zločin više nikada ne sme dogoditi“, naglasila je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je podsetila na zastrašujuće podatke centra „Veritas“ o 283 ubijenih ili nestalih Srba, među kojima je bilo osmoro dece i 56 žena, istakavši tragediju porodice Vuković kao simbol stradanja.

„Žrtve nas podsećaju da zločin nema racio i da njihovo ideološko slepilo i potreba da zatru koren srpskom narodu nije poštedela ni decu“, rekla je Đurđević Stamenkovski, dodajući da pusta ognjišta i danas svedoče o cilju ove akcije.

Kao ključni pomak u ispravljanju istorijske nepravde, najavljeno je usvajanje Zakona o nestalim licima koji će obuhvatiti hiljade porodica.

„Srbija će prvi put usvojiti Zakon o nestalim licima kako bismo zaštitili one koji su u vihoru rata izgubili svoje najmilije. Procenjujemo da je u pitanju 7.500 porodica koje će ovim zakonom dobiti pravičnu naknadu“, zaključila je ministarka.

Autor: D.S.