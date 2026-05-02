Jutro hladno, a onda sunčano i toplo: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana, spremite se za novi OBRT

U Srbiji će ujutro biti hladno uz slab, prizemni mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Tokom dana će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većini mesta biće suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima.
Na visokim planinama moguće je kratkotrajno provejavanje snega.
Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni.
Najniža temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen.
U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada uz mogućnost slabog prizemnog mraza.
Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Duvaće slab i umeren vetar, posle podne kratkotrajno pojačan, severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna oko 19.
U nedelju i početkom sledeće sedmice jutra će biti hladna još ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u nedelju od 17 do 23 stepena, a tokom sledeće sedmice od 23 do 27 stepeni.
Od srede će biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.
Autor: M.R.