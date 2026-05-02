Spremite se! Stižu letnje temperature: Ovaj dan doneće Srbiji sledeće sedmice ČAK 30 stepeni

Kraj aprila doneo je Srbiji jako zahlađenje, a početak maja i jutarnji mraz.

Prohladno vreme nastaviće se i tokom vikenda. Smenjivaće će se sunčani i oblačni intervali. Maksimalna temperatura biće od 14 na jugu do 22°C na severu Srbije, u Beogradu do 20 stepeni.

Nažalost, prizemni mraz očekuje se ponegde i u nedelju, ali i u ponedeljak ujutro.

Već od ponedeljka tokom dana osetno toplije, a maksimalna temperatura biće od 22 do 26°C.

U utorak će se nastaviti priliv još toplije vazdušne mase sa jugozapada. Utorak će biti najtopliji dan sledeće sedmice, a maksimala temperatura biće od 25 do 29 stepeni, lokalno i do lak 30 stepeni.

Veoma toplo i u sredu, uz temperature iznad 25 stepeni, ali sa zapada uz naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.

Od četvrtka svežije za oko 5 stepeni, ali toplo za početak maja, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 19 do 23°C, tako da su one ovih dana nešto ispod proseka, ali sledeće sedmice biće i za 5 do 7 stepeni više od napomenutog proseka.

Autor: A.A.