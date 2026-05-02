EVO GDE ĆE VEČERAS PLJUŠTATI: Kiša neće zaobići OVE gradove, na planinama i SNEG

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

I ove večeri u većem delu Srbije biće promenljivo oblačno vreme.

Na istoku i jugoistoku očekuju se lokalni pljuskovi, naročito na širem području Zaječara, Knjaževca, Leskovca i Vranja, kao i istočnije od Niša.

Ovi lokalni pljuskovi premeštaće se u severnoj visinskoj stuji ka jugu.

Na višim planinama ovih delova Srbije iznad 1500 metara lokalno se očekuje i sneg.

U ostalim predelima Srbije očekuje se suvo, na severu i vedro.

Kasnije tokom večeri i tokom noći vedro će biti u svim delovima Srbije.

Trenutne temperature kreću se od 10 na jugoistoku do 20 stepeni na severu Srbije.

Slično vreme očekuje se i drugog dana vikenda, a povratak pravog proleća očekuje se od ponedeljka.

Autor: Iva Besarabić

