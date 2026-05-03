TOTALNI HAOS NA ULAZU U BEOGRAD! Kolonama se ne vidi kraj, dugačke su i po 10 KILOMETARA: Na naplatnoj rampi se čeka kao na granici, a evo na kojoj je NAJGORE

Nedelja je, završava se produženi vikend nakon prvomajskih praznika i svi koji su otišli van grada sada se vraćaju kući!

Na putevima širom Srbije stvaraju se gužve, a trenutno su ogromne na auto-putu "Miloš Veliki" na naplatnoj stanici Obrenovac u smeru ka Beogradu.

Situacija na putevima u Srbiji u 19 sati

Najveće gužve su na onim koje vode ka Beogradu.

Na naplatnoj stanici Obrenovac, na auto-putu "Miloš Veliki" kolone su kilometarske i ne vidi im se kraj!

Situacija je slična i na naplatnoj stanici Stara Pazova, a nešto bolje je kod Vrčina.

Gužve su trenutno i na Dunavskom koridoru, od Požarevca ka Smederevu.

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnoj stanici Preljina, na naplati, vozila se zadržavaju 15 minuta.

Velike gužve su i na putu Golubac - Požarevac.

Kako se čini, veliki broj naših sugrađana odlučio je da praznike provede u Grčkoj, te je i na graničnom prelazu Evzoni u smeru ka Srbiji sada velika gužva, a kolonama nema kraja. Zadržavanje je duže od 3 sata!

Kolaps i od Zlatibora ka Užicu

Velike gužve danas tokom ranijeg popodneva bila su na Zlatiboru, u pravcu ka Užicu, jer je takođe veliki broj ljudi boravio ovde za Prvi maj, pa su svi nekako u isto vreme krenuli da se vraćaju kući.

Tokom popodnevnih sati došlo je do saobraćajnog kolapsa na magistralnom putu Zlatibor - Užice, a formirana kolona iz pravca planine ka gradu dugačka je oko deset kilometara.

Autor: Iva Besarabić