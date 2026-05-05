Prvi put odata počast ruskim i srpskim vojnicima u Kaluđerici: Đurđević najavila rekonstrukciju spomen - obeležja

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, zajedno sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandar Bocan – Harčenkom položila je venac na spomen – obeležje ruskim i srpskim vojnicima u Kaluđerici, čime je prvi put neko od zvaničnika, na ovom mestu, odao počast borcima za oslobođenje Beograda u Drugom svetskom ratu.

„Srbija i Rusija su narod koji se i dalje poštuju, uvažavaju i dele zajedničke vrednosti. Uprkos činjenici da imaju zajedničku prošlost ne smatraju da je to deo samo naše istorije, već žele da imaju i zajedničku budućnost, ciljeve i vizije“, navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da od danas o ovom spomen – obeležju brigu preuzima Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Vladin Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.

„Spomenik je i zvanično upisan u spisak ratnih memorijala čime su ispunjeni svi formalni uslovi da se započne njegova rekonstrukcija i obnova. Takođe, Zavodu za zaštitu spomenika u Beogradu ćemo uputiti predlog da se na ovom prostoru izgradi i park srpko – ruskog prijateljstva, odnosno plato srpsko – ruskog savezništva“, istakla je ministar.

Đurđević Stamenkovski je naglasila i da će se 8. i 9. maja, prigodnim programom, na više lokacija, obeležiti i Dan pobede, odnosno, kako je istakla, dan kada je ideologiju zla i mržnje pobedila oslobodilačka ofanziva.

„Mnogo toga spaja naša dva naroda i svaka saradnja je korisna kako bismo nastavili da pocrtavamo naše zajedničke vrednosti, uporišta i kulturu pamćenja. To nas obavezuje da i u današnjim izazovima čuvamo prijateljstvo srpskog i ruskog naroda“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.