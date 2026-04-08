Đurđević Stamenkovski: Podiže se krst visok 13,86 metara u čast Bitke na Pločniku

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdvojiće sredstva za izgradnju spomen-obeležja u obliku krsta, visine 13,86 metara, na Pločniku, mestu jedne od najznačajnijih pobeda srpske srednjovekovne vojske, poručila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da će ovo obeležje biti podignuto kao trajno svedočanstvo vremena u kojem je srpski narod branio kapije hrišćanske civilizacije i suprotstavio se Osmanskom carstvu, za koje je u to vreme čitava Evropa verovala da je nepobedivo.

„U porti jedne od najstarijih crkava u Srbiji, gde počivaju mošti Svetog Prokopija, predstavili smo idejno rešenje za ovaj krst, koji će biti postavljen upravo na mestu gde se srpska vojska hrabro suprotstavila i zadala snažan udarac Osmanskom carstvu“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je podsetila da je u Bici na Pločniku, pod vođstvom kneza Lazara Hrebeljanovića, pokazano da Osmansko carstvo nije nepobedivo, te da je upravo ta pobeda nagovestila sve ono što će uslediti u Kosovskoj bici 1389. godine.

„U ovoj bici proslavio se i Miloš Obilić, koji je ovde prvi put zadobio rane, ostavljajući dubok trag u srpskoj istoriji“, istakla je ministarka.

Prema njenim rečima, krst će biti postavljen između magistralnog puta i budućeg auto-puta, kako bi bio vidljiv i dostupan svima, kao simbol sećanja, sabornosti i poštovanja prema precima.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da Prokuplje, junačka Toplica i Pločnik zaslužuju ovakvo obeležje, koje će dodatno doprineti negovanju kulture sećanja i pozicionirati ovaj kraj kao važno mesto okupljanja svih koji poštuju srpsku istoriju i tradiciju.

Predstavljanju lokacije i idejnog rešenja spomen-obeležja prisustvovao je mitropolit eparhije Niške gospodin Arsenije i gradonačelnik Prokuplja, Miroslav Antović.