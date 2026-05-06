Brže i lakše do Bajine Bašte! Počela rekonstrukcija ključne deonice dugačke 24 kilometra

Zvanično je počela kompletna rekonstrukcija puta od Rogačice do Debelog brda, a reč je o dugoj i zahtevnoj trasi od 24 kilometra koja povezuje Bajinu Baštu sa Valjevom i Beogradom.

Deonica Rogačica - Debelo brdo postala je sada aktivno gradilište, a putarske firme iz Užica i Valjeva rade zajedničkim snagama.

- Zadnjih mesec dana radimo punom parom, posle posete predsednika Aleksandra Vučića Bajinoj Bašti, sve obećano počelo je da se realizuje. Ovaj put građen je 1975. godine, put je frekventan i naročito je bitan Bajinobaštanima jer je to najkraća veza sa Beogradom, ali je važan i zbog svih turista koji dolaze na Taru, Zlatibor, put Višegrada i Republike Srpske - kazao je za RINU predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić.

Takođe, radovi su sveobuhvatni i ne podrazumevaju samo novi asfalt, već i rešavanje odvodnjavanja, sanaciju kosina i proširenje najkritičnijih delova trase.

- Trenutno izvodimo radove na profilisanju kolovoza glodalicom, postavljanju armirano - betonskih cevi za odvodnju, uređenju kosina radi proširenja, ugradnji ivičnjaka, kao i na mašinskoj ugradnji prvog sloja agregata - rekao je šef gradilišta u PZP "Valjevo" Jovan Vasiljević, prenosi Rina.

Autor: S.M.