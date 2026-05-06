Oni nisu birali lakši put, već su, svesno i hrabro, stali tamo gde je bilo najteže! Dačić na slavi Policijske brigade: Nikada nećemo zaboraviti heroje

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je pomenu poginulim policijskim službenicima i obeležavanju krsne slave Policijske brigade, istakavši da Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada neće zaboraviti svoje heroje, kao i da je ova posebna jedinica policije jedan od stubova bezbednosti naše zemlje.

„Danas odajemo poštu onim pripadnicima Policijske brigade koji su, služeći državi i štiteći svoje građane, dali ono najvrednije, svoj život. Iza svakog imena koje danas pominjemo stoji čovek - sin, otac, brat, prijatelj. Ljudi koji nisu birali lakši put, već su, svesno i hrabro, stali tamo gde je bilo najteže. Njihova žrtva nije samo deo naše institucionalne istorije, ona je temelj poverenja koje građani imaju u svoju policiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada neće zaboraviti svoje heroje. Naša je obaveza da čuvamo sećanje na njih, ali i da budemo oslonac njihovim porodicama. I to je pitanje časti i odgovornosti“, poručio je ministar Dačić.

Današnjem događaju u Policijskoj brigadi kojem su prisustvovali i direktor policije Dragan Vasiljević, rukovodstvo MUP-a, porodice poginulih pripadnika i drugi gosti, posebnu simboliku, prema rečima ministra Dačića, daje i obeležavanje krsne slave Svetog velikomučenika Georgija, koji simbolizuje hrabrost, veru i pobedu dobra nad zlom.

„To su vrednosti koje su krasile i naše poginule kolege i koje moraju da ostanu putokaz svima vama koji danas nosite uniformu. Tu plemenitu tradiciju i duh viteštva danas ponosno čuva i naš Konjički klub „Policajac“, podsećajući nas da su čestitost i disciplina neraskidivi deo našeg identiteta. Policijska brigada je uvek bila i ostala jedan od stubova bezbednosti naše zemlje. Njeni pripadnici su sinonim za požrtvovanost, disciplinu i spremnost da u svakom trenutku stanu u zaštitu građana. Zato je naša dužnost da tu tradiciju negujemo, da budemo dostojni onih koji više nisu sa nama“, istakao je Dačić.

Pripadnicima Policijske brigade je poručio da država računa na njih i da u vremenima koja nisu laka, odlučnost, profesionalnost i jedinstvo su najjači garant stabilnosti i mira.

„Upravo zato, nastavićemo sa kontinuiranim ulaganjem u vašu opremu i uslove rada, jer jaka Policijska brigada je ključ sigurne Srbije. Budite ponosni na uniformu koju nosite, ali nikada ne zaboravite da ona nosi i odgovornost, da budete primer, oslonac i da uvek postupate u skladu sa zakonom i interesima građana. Samo tako ćemo sačuvati ugled službe i nastaviti da gradimo jaku i pouzdanu policiju“, naglasio je ministar Dačić.

Porodicama poginulih pripadnika poručio je da nikakve reči ne mogu da nadoknade gubitak koji nose, ali da država stoji uz njih i da će učiniti sve da njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena.

Komandant Posebne jedinice policije Policijske brigade Dragan Selaković istakao je da je ova jedinica, od svog osnivanja pre 80 godina bila i ostala simbol snage, jedinstva i profesionalizma, koja u najtežim trenucima pokazala odlučnost u zaštiti države, institucija i njenih građana.

Istakavši da je Policijska brigada jedan od ključnih stubova bezbednosti države, Selaković je rekao da ona ostaje dosledna principa zakonitosti, profesionalnosti i odgovornosti, uprkos brojnim savremenim bezbednosnim izazovima.

„Na Policijsku brigadu se računa onda kada je najteže. Takvu smo je nasledili i takvu moramo da očuvamo. Ovde nema prostora za slabost, neodgovornost i kompromis sa dužnošću. Svako od nas nosi uniformu koja obavezuje, ona ne daje pravo, ona nameće odgovornost. Naša misija je jasna i nepromenljiva, očuvanje mira i stabilnosti. Mi smo štit države i sigurnost građana. Mi ne tražimo sukobe, ali od njih ne odstupamo. Delujemo, kada je potrebno, odlučno, snažno i bez oklevanja, uvek u skladu sa zakonom i u interesu bezbednosti“, rekao je Selaković.

On je dodao da je snaga Policijske brigade u humanosti koju pokazuju njeni pripadnici, koji aktivno, samostalno, ali i u saradnji sa udruženjima i građanima, učestvuju u brojnim humanitarnim akcijama prikupljanja pomoći ugroženima, osetljivim kategorijama društva kao i svim onima kojim je pomoć najpotrebnija.

Komandant je, prisetivši se poginulih kolega koji su gradili i stvarali ovu jedinicu, rekao da je dužnost svih da ih se sećaju.

„Ova jedinica nije građena samo rezultatima, građena je i žrtvom. Imena naših poginulih kolega je deo svakog našeg zadatka, svakog postrojavanja i svake odluke koju donosimo. Oni su dali najviše što su mogli i zato mi nemamo pravno na manje. Nema odstupanja, zbog njih nema zaborava ni slabosti. Njihova žrtva nas obavezuje da budemo dostojni uniforme koju nosimo i jedinice kojoj pripadamo“, poručio je Selaković.

Autor: S.M.