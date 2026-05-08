'Očekujemo novu ponudu MOL-a u najkraćem roku' Srbija ne pristaje na ucene u pregovorima o upravljanju NIS-om

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović juče je izjavila da je Srbija odbila predlog MOL-a u vezi s potencijalnim upravljanjem u Naftnoj industriji Srbije.

- Upravo smo završili višesatni sastanak s predstavnicima kompanije MOL i nismo zadovoljni predlogom koji smo danas dobili, a tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih nećemo preći - rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović u objavi na svom Instagram profilu.

Izdvojila je šta su ključni zahtevi kada je reč o Srbiji u ovim pregovorima.

- Pre svega, kad je reč o Rafineriji nafte u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i kako da obezbedimo da nivoi koje dogovorimo ostanu ispoštovani. Da rafinerijska prerada, tj. derivati, pokriva u određenom obimu tržište Srbije, pre svega zbog građana i privrede naše zemlje. To nam je veoma važno jer je NIS strateški dominantna kompanija u ovom sektoru i mi želimo da to tako ostane - dodala je ministarka.

Dodale je da Srbija čeka novi predlog mađarske strane u ovim pregovorima.

- Ono što ostaje je da čekamo novi predlog kompanije MOL i da on stigne u najkraćem roku. Naš interes je jasan, da zaštitimo naše građane, našu zemlju i našu privredu jer NIS jeste i predstavlja kritičnu infrastrukturu. Da budem jasna, ovde se radi o ugovoru između budućih akcionara, sa jedne strane MOL-a, s druge strane Republike Srbije, odnosno obavezama koje MOL treba da ispuni kao neko ko će upravljati kritičnom energetskom infrastrukturom u Srbiji.

Neki hoće da ucenjuju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u toku pregovori sa mađarskim MOL-om o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) i da će odluka biti doneta sledeće nedelje, ali da "neki hoće da ucenjuju".

- Čekamo naredne dane. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju. Ja se nadam kompromisu, mi smo spremni za kompromise - rekao je Vučić i dodao da postoje "čudni zahtevi" za NIS.

- Postoje čudni neki zahtevi i dalje od toga neću ići. Ima četiri-pet tačaka sporenja - rekao je Vučić.

"Pre bih se ubio nego to dozvolio"

Upitan da li poznaje Ranka Mimovića, potencijalnog kupca ruskog udela u NIS-u, Vučić je rekao da ga ne poznaje i da nije upoznat ni s kakvim dopisom da Mimović za dve milijarde evra namerava da kupi ruski udeo u toj kompaniji.

- To je takva igra koja neće proći kod nas. Pre bih se ubio nego to dozvolio. Ili će doći neko ko zna tim poslom da se bavi, ili ćemo mi to da radimo na ozbiljan način, ili će Amerikanci ukinuti Rusima sankcije, pa da oni nastave - kazao je Vučić.

Istakao je da Srbija neće dozvoliti da Mimović kupi udeo u NIS-u.

- Čuj, našao neko dve milijarde evra pa hoće da kupi! Ne može, neće dati Srbija! - rekao je Vučić.

Autor: S.M.