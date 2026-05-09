RED KIŠE, RED SUNCA! Padavine će se najviše zadržati u ovim delovima Srbije: Već sutra PREOKRET

Širom Srbije ovog jutra je oblačno. Kiša pada u većem delu zemlje, naročito u jugozapadnim, zapadnim, centralnim, istočnim i severoistočnim delovima Srbije, u Šumadiji, Pomoravlju, u Beogradu, na jugu Banana i u Podunavlju.

Na severu i jugu Srbije je suvo.

Trenutne temperature kreću se od 13 do 19 stepeni, u Beogradu je 17 stepeni.

Zlatibor i Sjenica mere 10, Kopaonik 6 stepeni.

Kiša i pljuskovi očekuju se širom Srbije i u nastavku dana, uz postepeno slabljenje i polačenje padavinske zone.

Ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Padavine će se najviše zadržati u centralnim, istočnim i severoistočnim predelima Srbije.

Krajem dana i tokom večeri razvedravanje, pa će u noći ka nedelji biti vedro.

Drugog dana vikenda toplije i sunčanije, ali uz novo povećanje oblačnosti, krajem dana i tokom večeri ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće do 28 stepeni.

Sledeće sedice širom Srbije kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uz svežije vreme.

Autor: Jovana Nerić