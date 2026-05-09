Beograd u naredna dva sata na UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJVINOM: Izdato hitno upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Do kraja dana promenljivo oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom, krajem dana suvo uz smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, severozapadni.
U naredna dva sata na širem području Beograda pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom.
U nedelju (10.05.) promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13 °S, a najviša dnevna od 24 do 27 °S.
U ponedeljak (11.05.) promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
Od utorka (12.05.) umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. - stoji na sajtu RHMZ.
