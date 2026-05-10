UŽIVAJTE U DANAŠNJEM DANU! Osvanulo je sunčano jutro, temperatura do 27 stepeni, a evo kada se vraćaju KIŠA i GRMLJAVIN

Danas nas očekuje sunce i do 27 stepeni! Iskoristite topao dan jer nam od utorka stiže preokret sa kišom i grmljavinom.

- Jutarnja temperatura iznosiće od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar.

I u Beogradu će sutra biti malo i umereno oblačno, toplije i suvo. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura će biti oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak (11. maja) očekuje se promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Od utorka umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Autor: Jovana Nerić